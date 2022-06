La remodelación del Estadio Azteca para el Mundial de 2026 pone en vilo a vecinos

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- El Estadio Azteca es sin lugar a dudas el recinto deportivo más importante y emblemático de México. Figuras del balompié mundial como Edson Arantes do Nascimento “Pelé” y Diego Armando Maradona inmortalizaron sus nombres en los mundiales de futbol de 19070 y 1986 en este lugar que además ha sido sede de presentaciones de íconos de la música como Michael Jackson, U2 y Vicente Fernández.

Ahora, “El Coloso de Santa Úrsula” se alista para recibir su tercera Copa del Mundo en 2026 al ser elegida por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como una de las sedes que tendrá el país para el torneo; sin embargo, el espectáculo y el tema deportivo han quedado de lado en los últimos meses, pues este megaproyecto podría afectar a miles de personas que viven en las inmediaciones.

Aunado a los problemas de seguridad, vialidad, acceso y drenaje que se generan cada semana en la zona por los partidos celebrados en el inmueble (propiedad de Emilio Azcárraga Jean), ahora se suma uno más, el del Conjunto Estadio Azteca, un mega proyecto conjunto de Altavista Sur Inmobiliaria y Fútbol del Distrito Federal, el cual busca remodelar el inmueble, construir un hotel y un centro comercial de cara a la justa mundialista de 2026.

El proyecto ha provocado que vecinos del poblado de Santa Úrsula y 17 colonias aledañas alcen la voz para expresar su rechazo, pues se estima que una vez que inicie sus operaciones el Conjunto Estadio Azteca consumirá 567 mil litros de agua diaria, lo que genera el temor de los habitantes debido a la constante ausencia del vital líquido en la zona.

“El recurso vital que es el agua ya está sobreexplotado […] Cómo es que ellos quieren hacer perforaciones de pozos para el estadio, eso no me cuadra. Ahí vemos que hay una ola de corrupción en las instituciones”, aseguró en entrevista para SinEmbargo Rubén Ramírez, autoridad tradicional de Santa Úrsula Coapa.

EL PROYECTO

Para ser considerado como uno de los inmuebles que albergue partidos de la Copa del Mundo de 2026, el Estadio Azteca deberá ser sometido a una nueva remodelación, que comenzaría en 2023 (que significaría el cierre del inmueble), según adelantan distintos medios deportivos a pesar de que el proyecto aún no ha sido aprobado por las autoridades.

De acuerdo con la consultora Plurmarc, para la construcción del Conjunto Estadio Azteca, se tiene planeado realizar un proyecto de usos mixtos el cual consta de un centro comercial, hotel y estacionamiento, con ubicación en dos predios: Calzada de Tlalpan N° 3475 y Av. Estadio Azteca N° 42, Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

El proyecto Conjunto Estadio Azteca consta de un centro comercial de cuatro niveles sobre nivel medio de banqueta con tres mezzanines, un hotel con siete niveles sobre nivel medio de banqueta, así como estacionamiento en siete niveles sobre nivel de banqueta y un sótano, con una superficie total de construcción de 323,223.25 m².

Se estima que para el desarrollo del proyecto se realicen varias etapas que van desde la preparación del terreno, construcción y operación. En cuanto a la preparación del terreno, los trabajos preliminares a las obras de construcción del proyecto podrían durar hasta siete meses, pues constan del desmantelamiento de servicios de drenaje y energía.

También se realizará el trazo y nivelación del terreno, el derribo de 582 árboles al interior de los predios y el montaje de servicios temporales para utilidad de los trabajadores de la construcción de la obra.

Respecto a la construcción, esta tendrá una duración de 17 meses. Comenzará con la cimentación, edificación de la estructura, trabajo de albañilería, levantamiento de fachadas, instalaciones hidráulicas, sanitaria, pluvial, eléctrica, sistema de bombeo, aire acondicionado e instalaciones especiales.

Una vez concluidos los 24 meses de obra, se espera que el estadio, hotel y centro comercial estén listo para su ocupación.

“Vemos que sus medidas de mitigación son parte de los activos del centro comercial o del desarrollo, se está haciendo sostenible el proyecto financiero para que pueda ser rentable, pero no están pensado en la comunidad para dar esta idea de un beneficio, nos hablan por ejemplo de que van a poner árboles o van a reforestar, pero no hay un lugar en la Ciudad de México y no hay un lugar en la Alcaldía Coyoacán que pueda sembrar esa cantidad de árboles. La verdad es que las desarrolladas coloquialmente se hacen patos, ellos lo ponen, pero nunca lo llevan a cabo porque las autoridades no tienen la infraestructura para hacer factibles esos tipos de medidas de mitigación”, dijo en entrevista Natalia Lara, Especialista en Política Pública y Derecho Humano al Agua.