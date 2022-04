“Entramos ya a la fase número 2 de preparación del Mundial 2026″, asegura Ebrard

AS MÉXICO

El Canciller mexicano aseguró que Gianni Infantino, en su visita por el país, consideró que todo va en tiempo y forma para la Copa del Mundo de 2026.

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 29 de abril (ASMéxico).- Gianni Infantino se reunió en Palacio Nacional con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y con el Canciller, Marcelo Ebrard, quien comentó que el titular de la FIFA se fue con una buena impresión ya que, desde su punto de vista, los trabajos van en tiempo y forma para la Copa del Mundo de 2026.

Fue un gusto acompañar al Presidente López Obrador. Todo viento en popa para 2026. https://t.co/WYyW0FtAvC — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 28, 2022

“El objetivo principal de esta conversación es el próximo Mundial del 2026, México va a ser parte, igual que Estados Unidos y Canadá. Primera vez que se hace en una región, que esta región es Norteamérica. Van bastante avanzados en los trabajos, van a hacer una serie de adecuaciones en los estadios y modernización de instalaciones para estar listos para el 2026. Por parte de México, la Cancillería va a coordinar los trabajos para ese propósito y me dijo que en sus impresiones van en tiempo y bueno, entramos a otra fase, la fase número dos de preparación del Mundial 2026″, indicó Ebrard fuera de Palacio Nacional.

Posterior a su visita al primer mandatario, Infantino se dirigió al Estadio Azteca donde sostuvo una reunión con Emilio Azcárraga Jean y Yon de Luisa. Infantino comentó, en este punto, que México ha aportado mucho futbol mundial, sobre todo, con la organización de los mundiales del 70 y 86, mismos que tuvieron momentos históricos.

¿Partido inaugural del 🏆 Mundial 2026 en México? Ese fue un tema que se comentó en la reunión entre gobierno mexicano 🇲🇽 y Gianni Infantino. 💬 “Todavía no llegamos a ese tema en concreto, pero tenemos muchas ideas para poder tenerla” mencionó Marcelo Ebrard. pic.twitter.com/tL4FeYSwsv — Pablo Carrillo (@PabloCarrilloL) April 29, 2022

México pelea por recibir la inauguración del Mundial de 2026 en el Estadio Azteca, debido a que Estados Unidos tiene la Final y Canadá no puede recibir el primer juego por la capacidad de sus estadios, situación que De Luisa indicó que no han recibido un no como respuesta.

