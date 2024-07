En menos de 7 meses que lleva 2024 han asesinado a 40 policías en suelo guanajuatense

Un total de 18 policías de Celaya han muerto baleados en lo que va de año. El municipio está considerado como uno de las más peligrosos del continente para ser policía.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó esta mañana que en el estado de Guanajuato han asesinado a 40 policías en lo que va del año.

Desde la conferencia diaria del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario de Seguridad federal detalló que de enero a la fecha se han registrado 68 ataques a policías en 17 de 46 municipios de la entidad.

“De esos 68 [ataques], 48.5 por ciento eran elementos de la policía de Celaya. Celaya tiene 15 lesionados y 18 fallecidos”, mencionó.

En la gráfica mostrada por Rodríguez Bucio, se observa que en Celaya han habido 18 muertos y 15 ataques; en Irapuato, cuatro muertes y cero ataques; en Yuriria, tres fallecidos y un ataque; seguido de Salamanca con dos muertes y cinco ataques.

Los municipios que también registran muertes son: Comonfort, Apaseo El Alto, Abasolo, Cortázar, San Luis de la Paz, Salvatierra, Tarimoro, Villagrán, León, Jaral, Moroleón y Apaseo El Grande.

“La mayoría de esos homicidios [40] ocurrieron en el mes de febrero. En enero, seis; en febrero, 13; en marzo, tres; mayo, cuatro; junio, dos; y julio, cuatro”, presentó.

“También un dato importante que hay que tomar en cuenta es que de los 40 fallecidos, 13 no tenían armas de fuego, es decir, estaban desarmados en el momento en que fueron agredidos, e incluso, siete fueron ultimados en su día de descanso”, resaltó.

De los 13 policías desarmados, cuatro fueron asesinados en Celaya, otros cuatro en Irapuato, dos en Yuriria, y uno en Abasolo, Tarimoro y Villagrán.

18 POLICÍAS MUERTOS EN CELAYA

El pasado 11 de julio, dos policías murieron tiroteados en Celaya —la ciudad del centro de México considerada más peligrosa para ser policía— en medio de una oleada de ataques selectivos que, según dijeron las autoridades ese día, probablemente fueron perpetrados por un cártel de la droga.

Un total de 18 policías de Celaya han muerto baleados en lo que va de año, según indicó a The Associated Press un funcionario de ese cuerpo que pidió el anonimato por no estar autorizado hacer declaraciones.

Esta ciudad de medio millón de habitantes, sumida en la violencia desde hace años, está considerada como una de las más peligrosas de América para ser policía.

Las autoridades confirmaron que hombres armados abrieron fuego contra la policía en al menos cuatro lugares diferentes en Celaya y sus alrededores el miércoles 10 de julio. El Gobierno federal presume que el cártel local de Santa Rosa de Lima podría estar detrás de los ataques.

Celaya se encuentra en el estado de Guanajuato, en el centro-norte del país, la región que registra el mayor número de homicidios de México, en gran parte debido a las guerras territoriales entre distintos grupos del crimen organizado.

El funcionario de la policía de Celaya explicó que unos hombres armados abrieron fuego contra tres agentes de tráfico municipales desarmados, mientras instalaban un puesto de control para comprobar las matrículas de los vehículos.

Agregó que dos agentes murieron en el ataque y un tercero resultó herido y se encuentra en condición estable en un hospital local.

Poco después de esa agresión, una patrulla fue baleada sin que se registraran heridos y luego fue acribillado un edificio de la policía local, también sin dejar lesionados.

La policía también fue atacada más tarde en la cercana ciudad de Villagrán, a 20 kilómetros al oeste de Celaya, donde un agente resultó gravemente herido.

El agente de Celaya dijo que los miembros del cuerpo —formado por 300 elementos— sienten que no han recibido el apoyo adecuado por parte del Gobierno federal ni tampoco del estatal, que han dejado al relativamente pequeño contingente de la policía local para hacer frente al Cártel de Santa Rosa prácticamente solos.

López Obrador ha suprimido la mayor parte de la financiación federal que antes se utilizaba para formar a las fuerzas policiales en México para crear la Guardia Nacional, una fuerza casi completamente militar con 117 mil elementos que el actual mandatario y la futura Presidenta Claudia Sheinbaum quieren que esté bajo mando del Ejército.

Pese al entrenamiento militar de la Guardia Nacional, este cuerpo realiza principalmente patrullas rutinarias, no el tipo de investigaciones y detenciones que realiza la Policía.

–Con información de AP