¿Cuáles son las posturas de la Vicepresidenta de EU en migración, narco, armas..?

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- Luego de que el Presidente Joe Biden anunciara su decisión de abandonar la candidatura por la reelección a la presidencia de Estados Unidos, el respaldo de los demócratas se ha posicionado en la vicepresidenta Kamala Harris. No obstante, el cambio de abanderado ha generado cuestionamientos sobre las posturas de Harris en temas específicos respecto como la política migratoria de Estados Unidos, o bien, la guerras entre Rusia – Ucrania e Israel – Gaza.

Lo anterior debido a que su postura en algunos aspectos, sobre todo de política exterior, no ha sido clara durante su desempeño como vicepresidenta. Por su parte, expertos han señalado que una posible administración de la también abogada y ex fiscal general de California sería similar a la que ha abanderado Biden desde enero de 2021.

MIGRACIÓN

En 2021, la vicepresidenta de Estados Unidos, luego de ser nombrada por el Presidente Joe Biden como encargada de dirigir los trabajos junto con México y el Triángulo Norte de Centroamérica, grupo que integran los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, exhortó a los migrantes a no embarcarse en un viaje hacia ese país norteamericano, ya que, aseguró, en la frontera serían devueltos a su patria.

“Si vienes a nuestra frontera, te harán regresar”, dijo Harris, quien meses antes reconoció que había fallas en el sistema de inmigración estadounidense, las cuales se debían corregir. No obstante, actualmente los detractores de la vicepresidenta han considerado que el trabajo en este ámbito ha fallado, ya que el tema migratorio parece no avanzar.

A estas declaraciones, pese a sus orígenes indios y jamaiquinos, se sumó el respaldo que la funcionaria estadounidense brindó al Presidente Biden en las políticas migratorias que éste implemento. Por ejemplo, cuando impuso el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, luego de que las solicitudes de asilo superaron las dos mil 500 peticiones por día.

Tras el triunfo presidencial de Claudia Sheimbaum, Harris y la virtual presidenta de México sostuvieron una conversación vía telefónica, en la que trataron el tema migratorio. La Casa Blanca dijo en comunicado que en el diálogo que Harris y Sheinbaum mantuvieron, tocaron algunos de los problemas comunes que aquejan a México y Estados Unidos.

Lo anterior, porque hablaron sobre la profundización de la colaboración entre ambos países para abordar las causas que originan la migración, el fortalecimiento de los lazos comerciales y el crecimiento económico, y el combate al tráfico de personas, drogas ilícitas y armas de fuego.

NARCOTRÁFICO

En 2014, Harris se desempeñó como procuradora de California, desde donde creó un grupo especial antidrogas, denominado Grupo Especial Antimetanfetaminas de Los Ángeles, que estaba enfocado en el combate al tráfico de metanfetaminas. En ese mismo año, publicó un documento titulado Pandillas más allá de las fronteras: California y la lucha contra Delincuencia Organizada Transnacional, en el que alertó sobre el crecimiento y la forma de operar del crimen organizado mexicano en Estados Unidos.

También en 2014, visitó México con el objetivo de unir esfuerzos para el combate del narcotráfico, lo que culminó en la firma de una carta de intención con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que contempló la creación de un grupo binacional de trabajo, dedicado a analizar los casos de lavado de lavado de dinero, así como una cumbre que discutiría el uso de herramientas tecnológicas para combatir al crimen organizado.

TRÁFICO DE ARMAS

En 2022, luego de un tiroteo en un supermercado de Buffalo, Nueva York, Harris, se expresó a favor de prohibir el uso de armas de asalto. “Un arma de asalto es un arma de guerra sin lugar, sin lugar, en una sociedad civil”, dijo la Vicepresidenta. “¿Sabes lo que es un arma de asalto? ¿Sabes cómo se diseñó un arma de asalto? Fue diseñada para un propósito específico: matar a muchos seres humanos rápidamente”, añadió sobre el tema.

Harris hizo el llamamiento en declaraciones a la prensa tras asistir al funeral de una de las víctimas de otro tiroteo mortal, el ocurrido el 14 de mayo de 2022, en Buffalo, en el estado de Nueva York, por parte de un supremacista blanco en un supermercado de un área de mayoría afroamericana, al considerar que esas armas son “un arma de guerra” que “no tienen cabida en una sociedad civil”.

“Sobre el tema de la violencia armada, diré, como lo he dicho innumerables veces, que no estamos sentados esperando para descubrir cómo es la solución. Ya saben, no estamos buscando una vacuna. Sabemos lo que funciona en esto. Incluye, tengamos una prohibición de armas de asalto”, destacó la funcionaria estadounidense.