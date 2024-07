Una destiladora de José Cuervo en Tequila sufre una explosión; PC confirma 2 muertos

El incidente se registró en una tequilera de la marca José Cuervo en Tequila, Jalisco, lo que dejó como saldo al menos dos muertos y cinco desaparecidos.

-Con información en desarrollo

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- La tarde de este martes se registró una explosión en Tequila, Jalisco, proveniente de una tequilera, la cual dejó un saldo de dos personas muertas, además del desalojo de los turistas.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en la fábrica de la empresa José Cuervo, ubicada en la Colonia La Villa, en el que acudieron elementos del Ejército, Protección Civil y demás autoridades estatales para contener la fuga de gas, así como el desalojo de trabajadores.

Ante el incidente, el Alcalde de la localidad, José Alfonso Magallanes, pidió a la ciudadanía resguardarse y evitar la zona, debido a que la explosión en la caldera se propagó a tres contenedores de 219 mil litros.

🚨 Esta tarde ocurrió una explosión en una fábrica de tequila en la zona centro del municipio de #Tequila 💥 El incidente ocurrió aparentemente por una explosión en una caldera y se propagó hacia 3 contenedores de 219,000 litros.🚒 Se trabaja en el control del incendio, 1/2 🧵 pic.twitter.com/VOb3JJoQme — Protección Civil JAL (@PCJalisco) July 24, 2024

“Se está atendiendo [el problema] por parte de Protección Civil, la Cruz Roja, entre otros elementos. Yo les pido que no se acerquen al Centro Histórico, resguárdense en su domicilio, pero no se metan al primer cuadro porque todavía no se puede controlar la situación. Te pedimos que protejas a los tuyos”, dijo.