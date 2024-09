Trabajadores del Poder Judicial gritaban al Presidente. Ahora nadie sabe quién fue

El Poder Judicial ha insistido que el atacante fue un morenista, al tiempo que negaron haber actuado de manera violenta, aún cuando en videos que circulan en redes sociales se muestra lo contrario. De hecho, se ha identificado a un sujeto como el agresor de López Obrador. Se trata de Nayib Yamasaki Rodríguez, ​​señalado como miembro del colegio de abogados de Veracruz y exfuncionario público.

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– Dos sujetos han sido identificados en redes sociales como los presuntos responsables de haber lanzado una botella de agua al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira a Veracruz, en donde se manifestaron trabajadores del Poder Judicial llamándolo “dictador”. Uno de ellos, es un morenista que se ha deslindado del ataque y el otro un sujeto que pertenece al Poder Judicial y que ha guardado silencio.

Esta mañana, el Presidente López Obrador dijo durante su conferencia de prensa mañanera que la persona que le lanzó la botella de agua puede estar tranquila porque no habrá alguna acción en su contra, pero pidió respeto a todos.“Hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores, entiendo que están enojados, molestos. Por esto mismo ellos quisieran que no cambiara nada, el conservadurismo viene precisamente de mantener, pero eso ya no se puede, se les va a ir pasando el enojo”.

Manifestantes LANZAN botella de agua a AMLO durante su gira por #Veracruz. Al grito de "¡Dictador, dictador", así se manifestaron trabajadores del Poder Judicial en contra del presidente @lopezobrador_, quien era acompañado por el gobernador @CuitlahuacGJ. Pese a la agresión y… pic.twitter.com/j5AmSp165q — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 22, 2024

En redes sociales se identificó a Jorge Cedillo, miembro de Morena como el supuesto agresor, luego de que en un video se le captara arrojando una botella en las inmediaciones donde fue agredido el Presidente. No obstante, el propio Cedillo ha explicado en un video colocado en sus redes sociales que ese día acudió a acompañar al mandatario federal a la inauguración de la Casa de la Cultura Benito Juárez, en el Puerto de Veracruz, donde, afirmó, los partidarios del Presidente fueron agredidos “por personas acarreadas, de los conservadores, tanto Norma Piña, como los magistrados y jueces del Puerto de Veracruz del Poder Judicial de la federación”.

⚠️#ULTIMAHORA ⚠️ 🚨 Mensaje importante de Jorge Cedillo, sobre la supuesta agresión al Presidente @lopezobrador_ 🚨 pic.twitter.com/KFObfAnMhu — molotovmx (@molotovmx) September 23, 2024

“Al momento que llegó nuestro Presidente, ellos empezaron a agredir, no solamente al mismo, sino que agredieron a los compañeros que estábamos ahí apoyando a Andrés Manuel, posteriormente, cuando ingresó el Presidente, la turba se tornó más agresiva y continuaron aventándonos más botellas, la cual una me caló en mi espalda. De manera errónea contesté con mi botella y se los regresé, les regresé el favor de haberme golpeado con esa botella. Cabe mencionar que cuando aventé esa botella, el recinto donde el Presidente se encontraba está a mis espaldas, en la imagen se puede ver, además que a pesar de haber aventado la botella, esta misma rebotó en una sombrilla, no golpeando a ninguna de las personas que se encontraban ahí, eso sí debo de aclarar, nunca, nunca agrediría al Presidente, siempre he sido obradorista, desde que tengo 17 año, desde el 2011”, aclaró.

En redes sociales ya circulan imágenes en las que se puede ver que la botella arrojada por Cedillo no es la misma que cayó frente al Presidente. Pese a ello, el Poder Judicial ha insistido que el atacante fue un morenista, al tiempo que negaron haber actuado de manera violenta, aún cuando en videos que circulan en redes sociales se muestra lo contrario.

De hecho, se ha identificado a otro sujeto como el agresor de López Obrador. Se trata de Nayib Yamasaki Rodríguez, ​​señalado como miembro del colegio de abogados de Veracruz y exfuncionario público. Lo cierto es que los videos que circulan de él serían después de haber arrojado el objeto y hasta el momento, él no se ha referido a lo ocurrido. No obstante, usuario de redes y peridistas locales asegura que él fue el agresor.

El arribo del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la antigua casa de Benito Juárez García en el puerto de Veracruz la tarde del domingo provocó una serie de enfrentamientos entre simpatizantes de Morena y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes recibieron al mandatario entre gritos de “¡dictador, dictador!”.

En un video que circuló en redes se observa que, al momento en que el mandatario federal ingresaba a la Casa Juárez del puerto de Veracruz, alcanzó a esquivar una botella de agua que fue lanzada desde la acera donde protestaban los trabajadores del Poder Judicial.

#ULTIMAHORA

🚨 REDES ENCUENTRAN AL ATACANTE DE AMLO En Veracruz los Trabajadores del Poder Judicial lanzaron agua a nuestro Presidente @lopezobrador_. La Doctrina de la Derecha es la Violencia y el Odio… pic.twitter.com/bpOi04R2qY — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 23, 2024

La prensa local reseñó ayer que trabajadores del Poder Judicial de la Federación se enfrentaron con presuntos simpatizantes de Morena, lo que provocó que volaran botellas de agua y una de ellas alcanzó a llegar donde estaba el Presidente, quien en ese momento estaba saludando al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que salió a recibirlo cuando bajó de su camioneta.

Este episodio se suma a las recientes manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial, quienes han expresado su rechazo a la Reforma constitucional. La protesta, que inicialmente tenía el objetivo de ser pacífica, escaló en tensión con el paso de los minutos.