Handshake se coloca en el número 11 del listado The World’s 50 Best Bars

Handshake ha traspasado fronteras con su concepto y este año mejoró su posición en The World’s 50 Best Bars, el listado más importante de la industria.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- Handshake se ubica en lugar número 11 del listado The World’s 50 Best Bars 2022 junto a bares de Asia, Europa y América. La innovadora propuesta de coctelería contemporánea y disruptiva de Handshake, así como sus diferentes iniciativas a favor de los productores y creadores mexicanos sin caracteristicas diferenciadoras que han llevado a este bar mexicano a cosechar éxitos.

“Este reconocimiento nos motiva a ser mejores y a seguir trabajando para fortalecer el movimiento del fine drinking que se construye en nuestro país”, mencionó Rodrigo Urraca, socio fundador de Handshake.

The World’s 50 Best Bars es una lista anual que honra lo mejor de la industria internacional de bebidas y fue publicada por primera vez en el año 2009. Los bares incluidos son votados por 600 expertos alrededor del mundo. Obtener el puesto 11 para Handshake en dicha lista no sólo contribuye al enaltecimiento del bartending en la Ciudad de México, sino al fortalecimiento y visibilidad de la industria de la hospitalidad de México.

Handshake ha traspasado fronteras con su concepto ya que en 2021 ocupó el lugar 25 en The World’s 50 Best Bars, ahora logró colocarse en el sitio 11, subiendo 14 posiciones respecto al año anterior. Eso no es todo, Handshake se ubica en la posición 2 de los North America’s 50 Best Bars, lo que lo convierte en el mejor bar de México.

El listado incluyó otros bares mexicanos: Zapote Bar (98), Playa del Carmen; Brujas (64), Ciudad de México; Baltra Bar (32), Ciudad de México; Hanky Panky (13), Ciudad de México; y Limantour (4), Ciudad de México.

Handshake es una propuesta desarrollada para la nueva generación de amantes de la coctelería. Para seguir sorprendiendo a su comunidad se mantiene en constante investigación, experimentación e innovación, para ofrecer preparaciones únicas.