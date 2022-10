Rishi Sunak confirma que participará en la contienda para Primer Ministro británico

Por Sylvia Hui

LONDRES (AP).— El exsecretario del Tesoro Rishi Sunak encabeza la lista de candidatos para ser el próximo Primer Ministro británico luego de la renuncia de Liz Truss.

Sunak tiene el respaldo de más de 100 parlamentarios del Partido Conservador, frente al exprimer Ministro Boris Johnson y la exministra de Gabinete Penny Mordaunt.

Sin embargo, reinaba la incertidumbre, pues la prensa local reportaba que Sunak se reunió anoche con Johnson, y circulaban rumores que los dos llegarían a un acuerdo para unir al Partido Conservador tras las divisiones surgidas a consecuencia de la súbita caída de Truss.

El partido convocó apresuradamente la contienda a fin de concluir las nominaciones para el lunes y tener un nuevo Primer Ministro —el tercero en lo que va de año— antes de que concluya la semana.

Sunak, de 42 años, confirmó el domingo que participa en la contienda. Tiene el respaldo de al menos 124 parlamentarios conservadores, según sondeos extraoficiales de BBC y Sky News. Eso es mucho más de los 100 necesarios para calificar.

Mordaunt contaba con el respaldo de 24 legisladores mientras Johnson, quien oficialmente no ha anunciado su participación, tiene unos 50. El secretario de empresas Jacob Rees-Mogg dijo el domingo a la BBC que habló con Johnson y “claramente él se postulará”, luego que Johnson regresó a Londres desde República Dominicana, donde se encontraba de vacaciones.

Un posible regreso al poder de Johnson, de 58 años, quien se vio obligado a dejar el cargo hace sólo unas semanas por una serie de escándalos éticos, ha dividido profundamente a los conservadores y ha arrojado imprevisibilidad a la carrera. Los partidarios dicen que es un ganador de votos y tiene suficiente apoyo de los legisladores, pero muchos críticos advierten que otro Gobierno de Johnson sería catastrófico para el partido y el país.

El Ministro de Irlanda del Norte, Steve Baker, expatrocinador de Johnson y un político influyente dentro del Partido Conservador, advirtió que el regreso de Johnson sería un “desastre garantizado” porque aún enfrenta una investigación sobre si mintió al Parlamento mientras estaba en el cargo que podría conducir a su suspensión como legislador.

“Este no es el momento para Boris y su estilo”, dijo Baker a Sky News el domingo. “Lo que no podemos hacer es tenerlo como Primer Ministro en circunstancias en las que está destinado a implosionar, derribando a todo el Gobierno… y simplemente no podemos hacer eso de nuevo”.