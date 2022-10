Avioneta privada se estrella en el Mar Caribe, en Costa Rica; recuperan dos cuerpos

Costa Rica, 23 de octubre (AP).– El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica recuperó el sábado los cuerpos de dos personas que viajaban a bordo de un avión privado que se estrelló en aguas del Mar Caribe la noche del viernes.

Uno de los pasajeros del jet D-IRSG P180 era el empresario alemán, Rainer Schaller, dueño de las cadenas de gimnasios McFit y Gold Gym.

La Oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública confirmó a The Associated Press que los cuerpos correspondían a un niño y a un adulto, pero aún no han sido identificados.

Authorities CONFIRM Gold's Gym owner Rainer Schaller and his family were on twin-engine turboprop when the aircraft crashed off Costa Rica – raising fears all six people on board died. https://t.co/DHXKghkodS pic.twitter.com/jgj8DfZUHB

— Eugene Mecke (@emeckejr) October 24, 2022