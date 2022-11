AMLO alista organización de la marcha al Zócalo de CdMx; “puede ser la última”, dice

El Presidente dejó la posibilidad abierta de realizar otra más adelante, pero admitió que podría tratarse de su última marcha al Zócalo capitalino.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en su conferencia de prensa diaria que la marcha del próximo 27 de noviembre podría ser su última que realice.

El Presidente dejó la posibilidad abierta de realizar otra más adelante, pues no sabe qué pueda deparar el futuro, pero admitió que podría tratarse de su última marcha al Zócalo capitalino.

“Puede ser la última, aunque no puedo decir de manera categórica que es la última, porque no sabemos qué nos depara el destino. Nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios, el conservadurismo, porque tenemos el respaldo del pueblo”, dijo el mandatario.

López Obrador al ser cuestionado sobre la organización del evento, respondió que, todavía no está planeada, pero que buscarán la mejor manera posible.

“Tenemos que buscar la forma de hacerlo por estado, por contingente, sino no no vamos a poder caminar, no se va a poder avanzar. Pero nos vamos a organizar, nos hacía falta un buen movimiento. De veras que es buen promotor Claudio [X. González], porque ya nos estábamos ‘hamburguesando’, nos estábamos ‘afresando'”, mencionó.

Asimismo, llamó a la oposición a seguir realizando marchas y que la del pasado 13 de noviembre no sea la única. “Que nuestros adversarios ahora hagan otra, por cualquier cosa, por cualquier motivo. Que en marzo también protesten, no que se opongan a la primavera, pero sí se pueden oponer a la expropiación petrolera”, invitó.

AMLO dice que a la marcha que realizará el domingo podrán asistir gobernadores y servidores públicos si no tienen actividades. pic.twitter.com/3h0i5nPocU — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 23, 2022

Esta mañana, el Presidente llamó a todos los funcionarios a participar en la marcha que encabezará el próximo domingo 27 de noviembre, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Además, el Jefe del Ejecutivo federal invitó también a todos los ciudadanos que están a favor de la transformación que se ha venido llevando a cabo en los últimos cuatro años a que asistan a la marcha, pues opinó que “hay mucho qué celebrar”.

López Obrador había mencionado el pasado lunes 21 de noviembre que todos los días estará hablando de la marcha en Palacio Nacional con el fin de tener una buena organización, por contingentes, para poder caminar rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.