Marcha no es por Reforma Electoral, sino para fortalecer el movimiento, asegura AMLO

El mandatario mexicano aprovechó su encuentro matutino con los medios de comunicación para volver a invitar a la gente a que lo acompañe a la marcha que se realizará el próximo domingo 27 de noviembre con el objetivo de destacar el cambio de mentalidad que se ha logrado, así como la revolución de las conciencias.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que la marcha que encabezará el próximo domingo 27 de noviembre, del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, no es por la Reforma Electoral, sino para fortalecer el movimiento de transformación en el país y para celebrar los logros de sus primeros cuatro años de Gobierno.

“También aclarar eso: la marcha no es por lo de la Reforma Electoral, es para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros. ¿Cómo no vamos a celebrar que 12 millones de adultos mayores tienen una pensión que no recibían? Y que ya se aprobó el presupuesto y desde el 1 de enero del año próximo, en un poco más de un mes, ya van a recibir 25 por ciento más. Y ya está el compromiso de incrementar otro 25 por ciento en enero del 2024 y cuando terminemos van a recibir el doble de lo que se entregaba cuando comenzamos”, dijo.

Sin embargo, López Obrador destacó que seguirá hablando de su propuesta de Reforma Electoral, con la que pretende sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), que reduce de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular. El proyecto también elimina a los diputados plurinominales y reduce el financiamiento público sólo al periodo de campañas, entre otras cosas.

“Claro que vamos a seguir tratando este asunto porque es mucho descaro que los representantes de la antidemocracia en México sean los que manejen el INE y además el que hayan engañado a tanta gente de que iba a desaparecer el INE, que se hayan tragado ese plato de mentiras y sin hacer gestos”, afirmó.

“¿Por qué no dijeron ‘Pemex no se toca, la Comisión Federal no se toca, la educación pública no se toca, el salario de los trabajadores no se toca, las prestaciones de los trabajadores no se tocan, las tierras ejidales no se tocan, las minas de la Nación no se tocan, los ferrocarriles nacionales no se tocan’? ¿Y el INE? ¿Quieren que siga cobrando 400 mil pesos mensuales el director del INE y los consejeros del INE? ¿Y por eso ponen su manta ‘El INE no se toca’? ¿Esa es su gran lucha, su bandera? ¿El defender el fraude electoral, la corrupción, el abuso, la antidemocracia? Es de pena ajena. pero ya dije: somos libres y afortunadamente la mayoría en México está muy consciente”, confió el mandatario desde Palacio Nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, subrayó que “si no aclaramos las cosas, va a parecer que somos rebeldes sin causa o, como se piensa, que estamos resentidos, ardidos, frustrados”.

“No. Es que necesitamos la transformación y no podemos estar poniendo la basura debajo del petate. Hay que limpiar. Hay que purificar la vida pública y para eso hay que hablar con claridad, no engañar, simular”, sostuvo el Jefe del Ejecutivo federal.

En ese contexto, volvió a reiterar que celebra la movilización que hizo la oposición el pasado 13 de noviembre en calles de la Ciudad de México para defender al INE y la democracia. “Yo les puedo decir que hasta lo celebro, por eso dije que era una especie de striptease político: porque se acaba la simulación”, consideró.