Bélgica y Courtois estropean regreso de Canadá al Mundial tras su ausencia de 36 años

Al Rayán, Qatar, 23 de noviembre (AP) — Thibaut Courtois tapó un penal en los primeros compases y Michy Batshuayi marcó el gol que bastó para que Bélgica derrotase este miércoles 1-0 a Canadá en la Copa Mundial, estropeando el retorno del seleccionado norteamericano al torneo tras una ausencia de 36 años.

Los canadienses siguen a la espera de cosechar un punto e incluso anotar un gol en cuatro partidos en los mundiales. Perdieron sus tres compromisos durante su participación en México 1986.

Pero en el estadio Ahmad Bin Ali se apoderaron de la iniciativa y tuvieron a maltraer a Bélgica, semifinalista del Mundial de Rusia 2018. Alphonso Davies — el referente de Canadá – desperdició la mejor oportunidad de la noche cuando su penal fue tapado por Courtois.

A primera hora, Croacia y Marruecos igualaron 0-0 al abrir el Grupo F.

Con un Eden Hazard inoperante y un Kevin De Bruyne impreciso al circular el balón, Bélgica se persignó a los pases en profundidad desde el fondo. La táctica propició el gol a los 44 minutos. El central Toby Alderweireld pilló mal a la defensa con un pase entre líneas y Batshuayi apareció para redireccionarlo con la zurda al segundo palo.

Batshuayi fue titular porque el astro Romelu Lukaku arrastra una lesión que posiblemente le impida disputar toda la fase de grupos.

Canadá acumuló 21 remates en la noche contra los nueve de Bélgica, cuyo elenco de veteranos ofreció una imagen muy discreta.

