¿Cuál periodismo? Antes no había periodismo, lo que había era negocio: Helio Flores

Helio Flores presentó en el programa Los Periodistas su más reciente libro, Nuestra democracia, en el que reúne más de doscientos de sus cartones políticos. En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, el monero recordó que la caricatura no nació para defender a los poderosos, sino para darle voz a todos aquellos que no tienen manera de defenderse.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- En el pasado, los medios de comunicación en México respondían a los intereses particulares de los más poderosos y dejaban de lado el periodismo para enfocarse en el negocio, afirmó en entrevista el monero Helio Flores, quien acaba de publicar Nuestra democracia, su más reciente libro en el que reúne más de doscientos de sus cartones políticos.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el caricaturista indicó que ahora que la gran mayoría de los medios ha dejado de recibir dinero del Gobierno muchos periodistas se han enfocado en generar contenido de odio hacia el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo veo al periodismo ahorita, ve uno los periódicos y dice ¿cuál periodismo? No había periodismo, lo que había era negocio, eso nos vendían, lo veíamos todos los días y ahora que se terminó el negocio, el contenido son puros insultos y exageraciones, noticias falsas”, dijo el reconocido monero.

Helio Flores detalló que en la actualidad los grandes medios tradicionales y periodistas de la vieja escuela se han unido para “encontrarle todos los defectos posibles al actual régimen” con la intención de regresar a las prácticas del pasado que les generaban beneficios.

“Como veo ahorita la situación, el periodismo es muy pobre, el periodismo escrito, el impreso y se está demostrando que lo que pretendían hacer los periódicos no era periodismo, sino negocio porque se les terminó el dinero y no quedó nada. Ahorita los disque columnistas y analistas políticos se la pasan en encontrarle todos los defectos posibles al actual régimen, pienso yo con la intención de que se acabe y venga lo anterior, porque era no solo lo que les deba de comer, sino lo que los justificaba como periodistas, porque si realmente fueran periodistas ahorita estaría haciendo un periodismo mejor que nunca y uno compraría los periódicos para ver periodismo, en cambio ahorita uno no los compra y en gotitas uno encuentra periodismo”.

Helio Flores es uno de es uno de los más grandes caricaturistas contemporáneos. Ha sido merecedor en cuatro ocasiones del Premio Nacional de Periodismo en el género caricatura (1986, 1996, 2001 y 2003). Fue colaborador de La Jornada durante los primero años del diario, fundador y Co-director de la revista de sátira política La Garrapata, muy popular en los años 60 del siglo pasado. En 1974 comenzó a colaborar en la revista alemana Pardon y en la agencia Rothco, de Nueva York.

El trabajo de Helio Flores ha trascendido por varias generaciones y marcado a otros compañeros. Sin embargo, recordó, también existen alguno colegas que han utilizado la caricatura para defender a las cúpulas del poder, algo que según el propio artista, va en contra de la naturaleza de la caricatura.

“La caricatura no nació para defender a los poderosos económicamente, a los empresarios o en otros tiempos al Gobierno. La caricatura por naturaleza es para estar del lado de los oprimidos y de los que no tienen manera de defenderse. Una caricatura para defender a los ricos es como un médico que cura a los sanos y que se olvida de los enfermos. Para mí alguien que se dice caricaturista y defiende a los poderosos no es caricaturista”.

El caricaturista aseguró que a pesar de los cambios implementados por el Gobierno del Presidente López Obrador como el haber terminado con el pago de publicidad a los medios de comunicación, algunos periódicos siguen bajo el control de los poderes fácticos.

“Sigue controlada por esos poderes, pero con una situación diferente de que ya no son incondicionales del Gobierno porque ya no les da para publicidad, que en realidad era una manera de enriquecerlos, porque no solamente era para que se mantuvieran vivos los periódicos, sino prácticamente hacer millonarios a los dueños, a los directores”.

Flores reiteró que algunos medios tradicionales, que en el pasado eran incondicionales al Gobierno, se han unido para atacar al régimen actual y buscar recuperar los beneficios perdidos.

“Yo creo que lo que cambió fue la situación, el equipo que antes era incondicional al Gobierno, ahora lo veo al equipo que es contrario al Gobierno, porque ya no tienen lo que antes tenían, entonces pues se sienten afectados y quisieran en el fondo tumbar al actual para volver al pasado y disfrutar de sus ventajas”.

Finalmente, Helio Flores aseguró que el periodismo sí tiene esperanza de recuperarse, pero dijo, no será a través de los viejos comunicadores, sino a través del trabajo de los jóvenes.

“Yo sí le veo esperanza, pero ya serán los jóvenes porque los de antes difícilmente van a cambiar, los columnistas famosos de ahorita no les veo trazas de corregir y decir ‘ya voy a dar información cierta’”.