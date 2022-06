Helguera fue contra poderes político, económico, mediático y más, dice Alma, su viuda

A un día de cumplirse un año del fallecimiento del reconocido caricaturista Antonio Helguera, Alma Muñoz, su viuda, aseguró que el trabajo de “Tony”, como también solía decirle, está más vivo que nunca gracias a la influencia que dejó en sus compañeros.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- El monero Antonio Helguera no sólo dedicó su trabajo para criticar al poder político, también cuestionó a las cúpulas económicas, mediáticas y religiosas, aseguró la periodista Alma Muñoz, su viuda.

“La verdad es que creo que Toño fue un artista muy completo, no nada más fue contra el neoliberalismo, no nada más fue contra el poder político-económico, mediático, religioso, sino fue muchas cosas más”, dijo Alma, quien se desempeña como reportera en el diario La Jornada, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

“Al ver los cartones de sus colegas, de Pepe (el monero Hernández), de ‘El Fisgón’ (Rafael Barajas), ahí lo vemos. Es inevitable que podamos hacer una separación para nosotros. Sí he visto que dejó mucha escuela, eso sí me he dado cuenta. Yo creo que sí hay varios colegas de Toño que lo siguieron pero sobre todo El Chamuco en sí mismo es Tony”.

Además de haber dejado huella en sus amigos moneros, Alma afirmó que Antonio siempre será recordado por su capacidad de análisis y por la claridad que tenía al momento de plasmar sus ideas en los cartones.

“Yo creo que a él algo que se le reconoce mucho es su análisis político, creo que todo el mundo que lo seguimos y lo queremos, lo sabemos muy bien, nos educó a todos”.

El monero Antonio Helguera murió el 25 de junio de 2021 a los 55 años en la Ciudad de México a consecuencia de un infarto.

Helguera era conductor del programa de televisión El Chamuco TV, producido por Canal 22, Canal Once y TV UNAM. En 1996 y 2002 recibió el Premio Nacional de Periodismo.

El monero estudió grabado en Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, comenzó su carrera en 1983 como dibujante de caricatura político en el diario El Día y continuó en La Jornada y la revista Siempre!

Además, impulsó la creación de las revistas de caricatura política El Chahuistle y El Chamuco, de las que fue coeditor.

El dibujante, junto otros caricaturistas mexicanos de su generación, adoptaron el calificativo de moneros (por dibujar monos o figuras), se manifestaba políticamente y se consideró seguidor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo señalaba como su amigo.

Durante la charla, Alma relató que Antonio era un hombre cariñoso que siempre estuvo al pendiente de su familia y que siempre buscaba la manera de apoyar a sus hijos.

“Toño era muy cariñoso con nosotros, teníamos problemas como en cualquier matrimonio, pero la verdad es que hablábamos mucho. Una de las cosas que hemos resentido demasiado es que mis hijos tenían en él a un aliado en todo sentido, les ayudaba en cuestiones de tarea, les daba clases de historia, de cultura, hasta de política”.

La también periodista detalló que solía apoyarse en Helguera cuando tenía alguna duda sobre su trabaja, pues él, dijo, siempre tenía una respuesta que solía darle claridad.

“A mí me ayudaba muchísimo con mi trabajo, si tenía dudas o algo le podía preguntar y él siempre tenía respuesta para ayudarme o a veces nosotros como periodistas no sabemos cuál es la palabra precisa, se lo preguntaba y él me decía cuál era. La verdad es que cuando tenía dudas en una nota le decía ‘le puedes echar un ojo y me dices cómo quedó o qué le faltó’ y me decía ‘te quedó bien, faltó esto o te faltó aquello’, entonces hasta uno se queda huérfano en ese aspecto”.

HOMENAJES A HELGUERA

Alma Muñoz indicó que con motivo del primer aniversario luctuoso del caricaturista en los próximos días se llevarán a cabo tres homenajes, en el Centro Cultural Los Pinos, en el Museo del Estanquillo y en el Museo de la Ciudad de México.

“Estos homenajes empiezan mañana (25 de junio) con una exposición en Los Pinos y luego sigue la entrega del reconocimiento del premio Gabriel Vargas en el Estanquillo el lunes y el miércoles próximo es un homenaje y se le pondrá su nombre a una sala del Museo de la Ciudad de México”.

La periodista explicó que dos de los homenajes estaban previstos para celebrarse el año pasado, pero debido a lo ocurrido ella y sus hijos decidieron posponerlos.

“Cuando nos preguntaron si lo queríamos hacer, lo consulté con mis hijos y los tres optamos que la mejor fecha era cuando cumpliera un año y coincide que también el premio se sumó a este ciclo de homenajes. La verdad es que nosotros nos sentimos muy orgullosos, a mí me cuesta mucho hablar sobre él, estoy aprendiendo”.

Alma, quien compartió 22 años y medio de su vida junto a Helguera, explicó que luego de revisar las pertenencias del caricaturista hallaron gran cantidad de trabajos que retratan la gran versatilidad que manejaba, por este motivo, dijo, compartir con el público y sus seguidores un poco de su obra.

“Nos animamos a hacerlo porque encontramos mucho trabajo de él aquí en la casa, muchas obras y dibujos que nosotros ni conocíamos, la exposición de Los Pinos, obviamente es una cosa muy política, va a ser muy padre, va estar muy grande, va a ser en la cabaña que ocuparon Fox y ‘Martita’. La de la Ciudad de México es un poquito más sobre retrato e ilustración, la otra cara de lo que Toño también hacía, porque no nada más era puro cartón político, ahí encontramos unas acuarelas padrísimas, unos trazos, libretas de dibujo con unas cosas hermosas que nos han sorprendido a nosotros como familia y a quienes han venido a verlo. Hay algunas ilustraciones que yo creo que ninguno se espera, hay unas cosas muy padres, yo de verdad los invito, espero que estén con nosotros, lo hacemos con mucho cariño”.