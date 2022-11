Sospechoso de disparar en masacre de un club LGBT+ en Colorado dice que no es binario

Por Alejandro González

Los Ángeles, 23 de noviembre (LaOpinión).- Anderson Lee Aldrich, el sospechoso de la masacre mortal en un club nocturno LGBTQ de Colorado, no es binario y usa pronombres ellos/ellos, dijeron sus abogados en nuevos documentos judiciales el martes.

Los defensores públicos Joseph Archambault y Michael Bowman presentaron varias mociones el martes por la noche que incluían una nota al pie sobre la identidad de su cliente, según publicó The New York Post.

La nota al pie se agregó junto con las mociones estándar que se ocupan de cuestiones como la apertura de documentos y la recopilación de pruebas.

Aldrich, quien llegó a la cárcel del condado de El Paso el martes después de ser dado de alta de un hospital, tiene programada una audiencia de asesoramiento a las 11:30 horas del miércoles en el juzgado del condado de El Paso.

En la audiencia se llevan a cabo avisos para notificar a los acusados ​​de posibles cargos y, a veces, para abordar las solicitudes de fianza.

El acusado aparecerá virtualmente desde la cárcel, dijo un representante de la corte estatal al Colorado Sun.

Cinco personas murieron y varias más resultaron heridas en el tiroteo.

Es probable que Aldrich enfrente cinco cargos de asesinato, así como cinco cargos de delitos motivados por prejuicios que causan lesiones corporales.

Aaron Franklin Brink, de 51 años, ingresó a la jaula de artes marciales mixtas en los años 90, logrando 21 victorias en los 10 años de su carrera como luchador, incluso durante apariciones en UFC, escribió MMA Junkie en un perfil.

