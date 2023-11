NY: Alcalde es acusado por agresión sexual; víctima pide juicio y 5 mdd de reparación

Nueva York, 23 de noviembre (AP).- El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha sido acusado de agredir sexualmente a una mujer en 1993, según una citación judicial presentada el miércoles.

El documento de tres páginas no contiene detalles de la presunta agresión, pero nombra a Adams, la oficina de tránsito del Departamento de Policía de Nueva York y la Asociación de Guardianes del Departamento de Policía de Nueva York como acusados.

La demandante busca un juicio y cinco millones de dólares en compensación. La demanda fue presentada ante la Corte Suprema estatal en Manhattan. Por el momento, el abogado de la mujer no ha respondido a una solicitud de comentarios enviada por email el jueves.

