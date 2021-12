OMS: Vacunas COVID de refuerzo prolongan pandemia; bajar muertes debe ser prioridad

BERLÍN, 23 de diciembre (AP) — El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el miércoles que las campañas de aplicación general de refuerzos de la vacuna contra la COVID-19 en países ricos conllevan el riesgo de prolongar la batalla mundial contra la enfermedad, y aseguró que “ningún país puede salir de la pandemia mediante refuerzos”.

Añadió que si bien las vacunas han salvado muchas vidas este año, su distribución desigual también “ha costado muchas vidas”. En 2021 murieron 3.5 millones de personas por COVID-19, destacó, y “todos nosotros necesitamos tomar precauciones adicionales” a medida que avanza la nueva variante Ómicron.

“No country can boost its way out of the [#COVID19] pandemic.

And boosters cannot be seen as a ticket to go ahead with planned celebrations, without the need for other precautions.”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 22, 2021