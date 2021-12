“Es posible que estemos entrando en la peor fase de la pandemia”, advierte Bill Gates

Ciudad de México, 22 de diciembre (RT).- En vísperas de la Navidad, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, reveló en su cuenta de Twitter que ha cancelado la mayoría de sus planes festivos debido a la propagación de la cepa Ómicron del coronavirus, que —escribió— se transmite “más rápido que cualquier otro virus en la historia”.

Según el multimillonario estadounidense, es de suma importancia tomar la nueva variante en serio, dado que la comunidad científica sigue sin tener los datos precisos sobre Ómicron. “Incluso si es solamente la mitad de severo que delta, será el peor incremento [de casos] que habíamos visto, porque es muy infeccioso”, opinó Gates.

Omicron is spreading faster than any virus in history. It will soon be in every country in the world.

“LAS MEDIDAS CORRECTAS”

En este contexto, el empresario estadounidense hizo hincapié en la importancia de usar mascarillas, de evitar las reuniones con mucha gente y de vacunarse contra el coronavirus para cuidarse a sí mismo y a los demás.

There will be more breakthrough cases in people who are vx’d, which sounds concerning but is purely a factor of how many people are vx’d and how fast this variant is spreading. Vaccines are designed to prevent people from getting seriously ill or dying & are doing that well.

