¿Qué asientos del transporte público se exponen más a la COVID? Un estudio lo revela

Madrid, 22 de diciembre (Europa Press).- Investigadores de IBM Research Europe han desarrollado un modelo con un nivel de detalle sin precedentes centrado en las condiciones más características de la transmisión asintomática y han descubierto cuáles son los asientos del transporte público que tiene más exposición a las gotitas exhaladas, según publican en la revista Physics of Fluids.

La pandemia de COVID-19 ha revelado la urgencia de comprender cómo los sistemas de ventilación del transporte público transmiten los virus y cómo evolucionan las gotas exhaladas en los espacios ventilados, y los investigadores se han preguntado si esos sistemas de ventilación pueden mejorarse para mitigar la transmisión del virus.

Los autores del estudio han desarrollado un modelo multifísico que incluía la dinámica del aire y las gotas, la transferencia de calor, la evaporación, la humedad y los efectos de los sistemas de ventilación.

