AMLO respalda a Cuitláhuac: Es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, sería “incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie”, luego de que José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, fuera detenido en esta entidad por su presunta participación en la comisión del delito de homicidio.

En conferencia de prensa matutina desde el Salón de la Tesorería, el Jefe del Ejecutivo federal dijo tenerle mucha confianza al mandatario estatal e incluso lo consideró como “uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos”.

“A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al Gobernador Cuitláhuac García. Creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos porque mi estado, Veracruz, porque mi padre era veracruzano, padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones. Y ese era el principal problema en Veracruz”, expresó.

¿Golpe bajo para Ricardo Monreal? 🤭 Sobre la detención de José Manuel del Río Virgen, el presidente @lopezobrador_ aseguró que le tiene “toda la confianza” al gobernador de Veracruz @CuitlahuacGJ ¿Será que ahora sí Monreal decide cambiarse de colores? pic.twitter.com/fjZts8KINM — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 23, 2021

En cuanto a la detención de José Manuel del Río Virgen, el Presidente López Obrador confió en que las autoridades lo resuelvan con apego a la verdad y no sólo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, a fin de que se esclarezcan los hechos y que haya justicia.

“Ahora, por primera vez en bastante tiempo se tiene un Gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie. Le tengo toda la confianza y espero que en este caso, las autoridades que están analizando el asunto, porque además es apenas una instancia, que resuelvan con apego a la verdad sobre todo, no sólo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva, que haya justicia”, añadió.

Asimismo, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe tener pruebas para sustentar la acusación en contra Del Río Virgen y dijo que en caso de que “esas pruebas no fueran contundentes o válidas, se va a saber y se tiene que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado en el caso de que no existiera ningún delito”.

“Eso es lo que pido, pero no descalifico al Gobernador Cuitláhuac. Le tengo confianza y corresponde a una instancia del Gobierno de Veracruz hacer la investigación y deben de tener pruebas, si no, no se podría acusar a nadie”.

“Yo creo que hay instancias legales para eso, pero no se puede descalificar así a la primera al Gobernador de Veracruz porque en efecto no hablo al tanteo. No es de buen gusto que yo les haga una relatoría de los gobernadores de los últimos tiempos en Veracruz”, agregó.

Por último, López Obrador pidió “no descartar la honorabilidad, la integridad, los principios de Cuitláhuac”, y agregó que “me consta es una gente honesta, íntegra”.

El día de ayer, el Senador Ricardo Monreal Ávila fijó un posicionamiento por la detención de José Manuel del Río Virgen. En un breve mensaje compartido en su cuenta de Twitter, el morenista defendió al secretario técnico de la Jucopo y aseguró que que “se trata de una detención alejada del principio de legalidad; maquinada, inventada, construida artificialmente”, lo cual, confió, “se demostrará en su momento y se demostrará el abuso del poder”.

Además, el legislador indicó que el estado de Veracruz “atraviesa igualmente un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia, que no tiene autonomía ni tampoco independencia, pues en ellos el exceso, la indicación y el abuso de autoridad están presentes”.

“Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos”, sostuvo.

#EnVivo Comparto mi posicionamiento sobre la detención de José Manuel del Río Virgen (@delriovirgen), secretario técnico de la Jucopo. https://t.co/XaKfBdFuDO — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 22, 2021

El morenista destacó que le “consta el prestigio y la buena fama de los que durante toda su vida ha gozado José Manuel del Río Virgen”, motivo por el que tiene “la certeza de que superará este acto ilegal en su contra en aquella entidad aunque haya tenido que pasar esta desagradable situación, como muchos lo han pasado en Veracruz en los últimos años”.

“No vamos a ceder en la exigencia para que cese este clima de terror y persecución que vive este estado de la República. No lo merecen los veracruzanos y las veracruzanas. Nosotros seguiremos insistiendo en que no es justo. Hay que reclamar con honor y sin temor”, concluyó.