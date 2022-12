Cámara de Representantes aprueba plan presupuestal de EU; incluye apoyo a Ucrania

Por Kevin Freking

WASHINGTON (AP).— Un proyecto presupuestal de 1.7 billones de dólares que financiará a las agencias federales hasta septiembre y brindará más ayuda a Ucrania fue aprobado el viernes en la Cámara de Representantes mientras los legisladores se apresuran a terminar su trabajo del año y evitar un cierre parcial del Gobierno.

El proyecto de ley fue aprobado en su mayoría bajo líneas de partido, 225-201, y fue enviado al presidente Joe Biden para su promulgación.

La aprobación del proyecto de ley representó un acto de clausura para el segundo período de la representante Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara Baja. Los republicanos tomarán el control de la Cámara de Representantes el próximo año y el legislador Kevin McCarthy está haciendo campaña para reemplazarla.

McCarthy está recurriendo al apoyo de los conservadores más duros de del bloque que han criticado duramente el tamaño del proyecto de ley y muchas de las prioridades que contiene. En un discurso de unos 25 minutos, criticó el proyecto de ley por gastar demasiado y hacer muy poco para frenar la inmigración ilegal y el flujo de fentanilo que cruza la frontera entre Estados Unidos y México.

El Senado aprobó el proyecto con fuerte apoyo bipartidista el jueves.

