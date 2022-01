Reino Unido aceptará el certificado de vacunación mexicano desde el 11 de febrero

Londres, 24 ene (EFE).- El Ministro británico de Transporte, Grant Shapps, confirmó este lunes que desde el próximo 11 de febrero a las 04:00 horas GMT se eliminarán los test de detección de COVID-19 para las personas completamente vacunadas a su llegada al Reino Unido.

En una declaración ante la Cámara de los Comunes, Shapps precisó que los viajeros que se desplacen a este país tan sólo deberán rellenar un formulario de localización, si bien estos documentos -que se exigen también actualmente- “serán más simples y fáciles”.

Por otro lado, aquellas personas que no estén completamente vacunadas ya no tendrán que someterse al test del día ocho tras su llega a este país o aislarse. Con los cambios, esos viajeros que no están inmunizados deberán rellenar el documento de localización que incluya un resultado negativo de un test de COVID realizado dos días antes de salir hacia el Reino Unido y someterse a otro PCR a su llegada.

Shapps justificó las modificaciones en las actuales normas para viajar internacionalmente con el argumento de que los test a personas vacunadas ya no resultan de “utilidad” al tiempo que resaltó que la medida hará que viajar “sea mucho más fácil”, ahorrará dinero a las familias y proporcionará certidumbre a los pasajeros y la industria, especialmente cara al verano.

TRAVEL UPDATE ✈️

We are removing ALL testing measures for eligible fully vaccinated arrivals to England from 4am on 11 Feb✅

These changes have been made possible by the success of our vaccine & booster rollout 💉 (1/4)

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 24, 2022