Mary Elizabeth Winstead se suma al reparto de Ahsoka, serie de Star Wars

La actriz, que ha participado en proyectos como The Ring 2, Destino Final 3 o Fargo, acompañará a Rosario Dawson, la intérprete que da vida a Ahsoka Tano.

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 24 de enero (AS México).- The Book of Boba Fett ya ha emitido sus primeros cuatro episodios en Disney+ (quedan tres todavía), pero el futuro de Star Wars continúa con nuevas series en el horizonte. Ahsoka, el segundo spin-off de The Mandalorian, será una de las próximas ficciones en ampliar el universo de la saga galáctica. Por medio de The Hollywood Reporter hemos conocido que Mary Elizabeth Winstead (Death Proof) ha sido la nueva incorporación a la serie.

La actriz, que ha participado en proyectos como The Ring 2, Destino Final 3 o Fargo, acompañará a Rosario Dawson, la intérprete que da vida a Ahsoka Tano. Hayden Christensen, que se puso en la piel de Anakin Skywalker y de Darth Vader en las precuelas, estará de vuelta por partida doble, ya que también forma parte del reparto de Obi-Wan Kenobi.

ICYMI: Mary Elizabeth Winstead will join Rosario Dawson and Hayden Christensen in #Ahsoka https://t.co/qhzCgOsOnH pic.twitter.com/7DzuoDTOQA — The Hollywood Reporter (@THR) January 23, 2022

LA PADAWAN DE ANAKIN REGRESA

Ahsoka es la aprendiz de Anakin Skywalker, un personaje creado para la serie de animación The Clone Wars que finalmente ha dado el salto a la acción real en The Mandalorian. La antigua integrante de los Jedi abandonó la Orden después de que fuera acusada injustamente de un asesinato. A pesar de que la situación se esclareció y fue absuelta, la joven perdió la confianza en sus superiores.

Después de que el emperador Palpatine emitiera la Orden 66, Ahsoka estuvo a punto de perecer ante los que hasta entonces habían sido sus aliados en la guerra contra los separatistas. Logró escapar junto a Maul, un antiguo Sith que fue traicionado por Darth Sidious y abandonado a su suerte. Años después, la Jedi colabora con los rebeldes para combatir la tiranía imperial.

Poco o nada se sabe sobre la trama argumental de Star Wars: Ahsoka. La serie comenzará su rodaje esta primavera en Los Ángeles, aunque todavía no se ha anunciado una fecha más concreta. Con respecto a su estreno, se espera que llegue después de la tercera temporada de The Mandalorian.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.