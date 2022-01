En México puedes asesinar a un periodista y no vas a ir a prisión, dice Adela Navarro

La directora del semanario ZETA enfatizó en que la impunidad que se vive en el país es el factor más importante para que los criminales sigan asesinando a los periodistas, pues dijo, las autoridades no ofrecen garantías para que los comunicadores puedan ejercer su trabajo de manera segura.

Ciudad de México 24 de enero (SinEmbargo).- La violencia en contra del gremio periodístico en México es un reflejo de la inseguridad, violencia e impunidad que se vive en el país, dijo la periodista Adela Navarro al referirse al asesinato de la comunicadora Lourdes Maldonado, a quien le arrebataron la vida la tarde del domingo 23 de enero en la ciudad de Tijuana, el tercer homicidio contra un periodista en lo que va del año.

“Es el mensaje que manda este país, que en México puedes asesinar a un periodista y no vas a terminar en prisión. Las organizaciones de protección y defensa de los periodistas nacionales e internacionales hablan de un 98 por ciento de impunidad”, afirmó la directora del semanario ZETA en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite en YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Adela Navarro indicó que no sólo los periodistas son víctimas de la violencia que se vive en el país, pues aseguró que la sociedad en general se encuentra vulnerable. Además, afirmó que el escenario de violencia que se vive en Baja California es un reflejo de la impunidad y la corrupción que impera a nivel nacional.

“Estamos hablando de un alto nivel de impunidad que vulnera a los periodistas, como también estamos hablando de un alto nivel de impunidad en la soluciones de los homicidios que cada vez son más en este país, estamos hablando que en los últimos tres años superamos los 30 mil homicidios por año y también están en la impunidad, no hay justicia, la FGR, las Fiscalías generales de los estados no están cumpliendo con su responsabilidad y obligación de procurar la justicia. Estamos ante un escenario muy descompuesto que requiere medidas emergentes que no están tomando”.

La periodista Lourdes Maldonado fue hallada muerta la tarde del domingo 23 de enero a bordo de un vehículo, con heridas producidas por proyectil de arma de fuego en las inmediaciones del fraccionamiento Las Villas, en Tijuana.

De acuerdo con información obtenida por ZETA, alrededor de las 18:20 horas se escucharon detonaciones por arma de fuego en el estacionamiento de una vivienda marcada con el número 48 de la calle Vista Dorada, privada Chalco.

Maldonado, corresponsal de medios nacionales y periodista radiofónica, es la segunda periodista a la que se le arrebata la vida en menos de una semana, después que el lunes 17 de enero, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel fuera ejecutado frente a su domicilio.

AUTORIDADES NO HACEN SU LABOR

Adela Navarro indicó que la labor de las autoridades para garantizar la seguridad de los periodistas es insuficiente y aseguró que los mecanismos de protección a comunicadores no sirven de nada si existe una sociedad vulnerable.

“Para empezar no deberían existir esas unidades especiales para periodistas, deberíamos de tener la seguridad y la tranquilidad para realizar nuestro trabajo todos los días como cualquier otra profesión. El mecanismo donde estaba Lourdes Maldonado consistía en patrullajes alrededor de su domicilio para ver que nadie estuviera persiguiéndola, que nadie quisiera hacerle daño físicamente, de tener un botón de pánico a donde llamar, de de qué te sirve eso cuando estás vulnerable como sociedad”.

La directora del semanario ZETA enfatizó en que la impunidad que se vive en el país es el factor más importante para que los criminales sigan asesinando a los periodistas, pues dijo, las autoridades no garantiza que puedan ejercer su trabajo de manera segura.

“En términos generales, no hay solución para los asesinatos, ni hay condiciones de seguridad para la sociedad ni para los periodistas, para ejercer nuestro trabajo, nuestra vida diaria, sin estar volteando si alguien te quiere matar, no hay esas condiciones”, dijo Navarro.

Hace tres años la periodista Lourdes Maldonado acudió a la conferencia de prensa matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle su apoyo ante un juicio laboral que había iniciado desde hace seis años contra el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez.

En dicha conferencia la periodista tijuanense le dijo a López Obrador que temía por su vida, le exigió al mandatario su ayuda para obtener justicia laboral y protección ante el proceso legal que tenía con la empresa de Bonilla Valdez, PSN (Media Sport de México o Primer Sistema de Noticias).

“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laborar, porque hasta temo por mi vida; porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el laudo a mi favor en la junta federal de conciliación, sin embargo, hace poco regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra absolutamente, entonces vengo aquí a pedir ese apoyo esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya hasta metí un amparo, pero lo hago porque se trata de su Senador con licencia, de su súper coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gubernatura el licenciado Jaime Bonilla”, declaró en Palacio Nacional la periodista.

A lo que López Obrador respondió: “le voy a pedir a Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de presidencia, que te atienda, que te apoye, este para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que se actúe”.

María Guadalupe Lourdes Maldonado López interpuso en 2013 una demanda laboral por despido injustificado contra el Primer Sistema de Noticias (PSN). La empresa Media Sport de México, SA de CV, es propiedad del exgobernador morenista Jaime Bonilla Valdez.