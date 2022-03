The CW anuncia nuevas temporadas de las series The Flash y Superman & Lois

Por Cristian Ciuraneta

Ciudad de México, 24 marzo (AS México).- Como es habitual desde hace más de una década, The CW anuncia por estas fechas las renovaciones de algunas de sus series de DC más populares. Y esta vez llega la confirmación de nuevas temporadas para Flash y Superman & Lois, dos de las series más populares de la cadena que han anunciado sus novena y tercera temporadas respectivamente. Así, la serie del velocista escarlata se convierte en la más longeva de la plataforma, superando las 8 temporadas de Arrow, la serie que dio el pistoletazo de salida a este universo superheroico televisivo.

Así, la versión televisiva de Barry Allen disfrutará, como mínimo, de una temporada más, alcanzando las nueve temporadas completas y siendo así la serie del Arrowverso más larga hasta el momento. Por otro lado, se ha confirmado una tercera temporada de Superman & Lois, serie que en estos momentos se encuentra en plena segunda temporada. Aunque estas no son las únicas renovaciones de la cadena, puesto que también se han anunciado nuevas temporadas de All American, Kung Fu, Walker, Riverdale y Nancy Drew.

Barry must trust his guts. A new episode of #TheFlash starts NOW on The CW! pic.twitter.com/g35g7hMrzf

— The Flash (@CW_TheFlash) March 24, 2022