¿Qué lugares tienen la mejor y peor calidad del aire en el mundo? Informe lo revela

Ciudad de México, 24 de marzo (AS).- El índice de calidad del aire es un indicador genérico utilizado por diferentes agencias gubernamentales para comprobar no solo la propia calidad del aire o su nivel de contaminación en un determinado momento, también para averiguar cuáles son sus efectos en la salud en un determinado lugar.

Una de las empresas especializadas en el desarrollo de productos de control y limpieza de la calidad del aire, y que mide la calidad del mismo en todos los lugares del mundo, es la compañía suiza IQAir, que elaboró un informe sobre cuáles fueron los sitios más contaminados. Lo hicieron con base en los estándares aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para ayudar a los Gobiernos en la elaboración de leyes que permitan garantizar la salud pública.

63 Indian cities in the list of 100 most polluted places on earth. Delhi is the world's most polluted capital for the fourth consecutive year.

NCAP-National Clean Air Programme has become NCAP-No Clean Air Possible.

NCAP needs to completely overhauled!https://t.co/Fd9p3TJwZv pic.twitter.com/LhR5oBlCXI

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 23, 2022