“Era lo más sensato”: Donovan Carrillo dice por qué se retiró del Mundial de Patinaje

De acuerdo con el deportista a pesar de que su equipaje con sus patines no llegaron a tiempo, estuvo buscando soluciones para poder competir en el Mundial de Patinaje Artístico, sin embargo no pudo conseguir un nuevo equipo ya que las botas de Edea Skates y las cuchillas de MK Blades no estaban en existencias.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El patinador mexicano Donovan Carrillo ofreció detalles sobre su decisión de abandonar el Mundial de Patinaje Artístico, que se lleva a cabo en Montpellier, Francia.

“Ha sido muy difícil tomar esa decisión debido a la importancia y las grandes expectativas que se tenían para este evento. Lamentablemente, después de evaluar toda la situación junto con mi entrenador @gregorio_nn decidimos que era lo más sensato a raíz de los infortunios que precedieron al día de hoy (sic)”, escribió Carrillo en una publicación de Instagram.

De acuerdo con el deportista a pesar de que su equipaje con sus patines no llegaron a tiempo, estuvo buscando soluciones para poder competir en el Mundial de Patinaje Artístico, sin embargo no pudo conseguir un nuevo equipo ya que las botas de Edea Skates y las cuchillas de MK Blades no estaban en existencias.

“Desafortunadamente, la situación de los patines y equipaje siempre estuvo fuera de nuestro alcance y no pudimos encontrar a tiempo una solución para este percance”, agregó.

La mañana de este jueves Donovan Carrillo se retiró del Mundial de Patinaje Artístico luego de haber reportado que el equipaje donde documentó sus patines no había llegado.

A unas horas de que iniciara la competencia varonil, el mexicano informó a la organización que no saldría a competir e incluso, en la lista de salida el nombre de Carrillo ya aparecía con la leyenda de que abandonó la competencia.

El pasado 22 de marzo Carrillo comunicó, a través de su cuenta de Instagram, que el equipaje donde se encontraban sus patines no había llegado.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando, y buscando tomarlo con la mejor actitud”, compartió en sus historias de Instagram.

El jalisciense tenía previsto competir este 24 de marzo en el programa corto ante 40 deportistas que buscan clasificar al programa libre, que se celebrará el próximo 26 de marzo.

El pasado 10 de febrero Donovan Carrillo cautivó a propios y extraños con su actuación en los Juegos de Invierno 2022, al tiempo, que hizo historia para nuestro país al clasificarse a la Final de patinaje artístico, convirtiéndose en el único mexicano en conseguirlo.

El joven de 22 años fue uno de apenas 33 deportistas provenientes de nueve países latinoamericanos que participaron en Beijing 2022. Y fue el único de los cuatro representantes de México que ha hecho su carrera dentro de su país.

El mexicano se ha mostrado muy agradecido con todos por su apoyo antes, durante y después de los Juegos Olímpicos de Beijing.