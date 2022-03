Luisito Comunica comparte con sus seguidores su emoción por conocer el nuevo AIFA

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El youtuber Luisito Comunica se mostró ansioso por conocer el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y poder hacer su primer viaje desde las terminales del recién inaugurado recinto.

A través de sus historias en Instagram, el influencer reveló su deseó por conocer el lugar y buscó vuelos desde el AIFA, sin embargo, aún no cuenta con muchos destinos por lo que no pudo hacer su siguiente viaje desde el nuevo Aeropuerto.

“Tendré que esperar un buen ‘ratín’, para conocer el nuevo aeropuerto porque ahora salgo y regreso en un buen rato. Ojalá cuando vuelva me toque volar desde ahí, porque estoy muy ansioso, no me importa tener que manejar hora y media, estoy ansioso de ver de qué se trata”, expresó Luisito en sus historias de Instagram.