El rey Carlos III pospone visita a Francia por protestas que no cesan contra Macron

PARÍS (AP) — Manifestantes inconformes con las reformas al sistema de pensiones del Presidente francés Emmanuel Macron continuaban el viernes con marchas aisladas y el descontento en todo el país obligó a las autoridades a posponer la visita de Estado que había planeado el rey Carlos III de Gran Bretaña.

Aunque no había protestas masivas planeadas para el viernes, hubo afectaciones en el sistema de trenes, filas de camiones bloquearon el acceso al puerto comercial de Marsella y había escombros regados por las calles de París después de las manifestaciones multitudinarias del día anterior.

El Ministro del Interior Gerald Darmanin dijo el viernes que 441 agentes y gendarmes de la policía resultaron heridos después de que surgieran actos violentos en algunas protestas.

Añadió que alrededor de mil contenedores de basura fueron incendiados en la capital francesa durante las acciones del día anterior. Luego de varias semanas de huelga de los recolectores de basura, los contenedores se han convertido en un símbolo de la protesta.

Los sondeos indican que la mayoría de los franceses están en contra de la iniciativa de Macrón de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, la cual el mandatario asegura que es necesaria para mantener el sistema a flote.

