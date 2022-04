Will Smith reaparece en la India luego del escándalo con Chris Rock en los Óscar

AS MÉXICO

Por Álvaro Piqueras

Ciudad de México, 24 de abril (AS México).- Will Smith vuelve a la actualidad por su inesperada reaparición en la India. El actor, casi un mes después del esperpéntico episodio de la ceremonia de los Premios Óscar en el que abofeteó a Chris Rock por un chiste que hacía referencia a la alopecia de Jada Pinkett, su mujer, se ha dejado ver por primera vez en Mumbai, una de las principales ciudades del país asiático.

Desde que se produjera la agresión al cómico, Will Smith ha vivido un verdadero calvario. A pesar de pedir disculpas y asumir su error en diferentes ocasiones, el viento no ha dejado de soplar en contra. Sometido al escarnio público, el actor renunció como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pero no le sirvió para que esta le castigara prohibiéndole acudir a ningún evento ni programa, en persona o virtualmente, durante los próximos 10 años.

Pero por si no fuera suficiente, Will Smith está sufriendo en sus carnes el azote de la denominada cultura de la cancelación. Una práctica cada vez más extendida que supone a efectos prácticos el ostracismo para quien la sufre por una acción o comentario considerado como inapropiado. Y es que, desde su bofetón a Chris Rock, al menos cinco proyectos en los que participaba se han cancelado o pospuesto.

Con este panorama, en medio de rumores que le ubicaban en una clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés producido por la situación y con cierta incertidumbre sobre la situación de su matrimonio después de que Jada Pinkett no le respaldara precisamente, Will Smith ha decidido mantener un perfil bajo. Una retirada del foco mediático que en circunstancias normales, con el Oscar conseguido por El método Williams, hubiera sido impensable.

¿VIAJE ESPIRITUAL?

Por ello es relevante que el actor haya decidido reaparecer en la India y, aunque no se conoce exactamente el motivo de su visita, no es menos cierto que es un paso adelante en la búsqueda de la normalidad. Algunas fuentes consultadas por el Hindustan Times aseguran que el actor se habría reunido con Sadhguru, un líder espiritual que al Smith sigue desde hace tiempo.

Sea o no una visita espiritual, Will Smith ha abandonado finalmente su refugio en EU mientras Chris Rock no ha dejado de actuar, incrementando su caché y los espectáculos previstos en su gira. Dos caras de la misma moneda.

