Rusia dice que propuesta de Zelenski de reunirse con Putin es un “esfuerzo” de RRPP

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Rusia han afirmado este martes que la disposición del Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para abordar la guerra “es un esfuerzo de relaciones públicas”.

“Es definitivamente un esfuerzo de relaciones públicas”, ha dicho el ‘número dos’ de la legación diplomática rusa ante Naciones Unidas, Dimitri Polianski. “La gente que no está en el mundillo no entiende que las cumbres deben ser preparadas a fondo y que la agenda debe ser pactada por ambas partes, además del trabajo de campo de expertos, ya que si no, no hay necesidad de hablar”, ha explicado.