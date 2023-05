Los hombres acusados de fraude vendieron al Gobierno de Mancera una app plagiada

PARTE TRES

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).– Eduardo Zayas y el exdiputado Santiago León, los dos hombres con un historial de acusaciones de fraude que obtuvieron de manera irregular una concesión de taxímetros digitales en la Ciudad de México, también plagiaron el desarrollo del Proyecto L1bre de una aplicación implementada en Ecuador, revelan los documentos de la demanda que han presentado estos supuestos empresarios en contra del Gobierno de la Ciudad de México.

La misma documentación muestra que León ya había tenido un litigio en su contra en cortes federales de Estados Unidos por supuestamente robar información vital de la empresa Taxinet Corporation para crear la plataforma L1bre, que después disputaría en el marco del T-MEC.

La compañía de tecnología –dada de alta en Dakota del Sur, EU, pero cuyo dueño único es el empresario ecuatoriano Luis Noboa– promovió un juicio en la Corte del Distrito Sur de Florida en contra de León en el 2018, en el cual acusó al expolítico mexicano de enriquecimiento ilícito al utilizar “información empresarial confidencial de la empresa demandante, y sacarlo de un acuerdo para brindar servicios de pedido de taxi en la Ciudad de México”.

En el verano del 2015, el empresario Pedro Domit –residente de Miami, Florida, y amigo mutuo de Noboa y León– juntó al ecuatoriano con el expolítico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para hablar sobre la posibilidad de ofrecer servicios relacionados con los taxis capitalinos.

En la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Taxinet ha operado desde mediados de 2015, mientras que tiene también subsidiarias en Colombia y en Perú, según explicó Noboa en su testimonio durante el caso.

En sus redes sociales tiene como fecha última de publicación el 31 de julio de 2018; y en Google Play Store tiene su última actualización de la aplicación fechada el 3 de julio de 2019. La plataforma disponible en Ecuador permite que taxistas de la ciudad y clientes se conecten para obtener un servicio de transporte a la ubicación deseada –similar a Uber y Didi–, con un botón de pánico para alertar en caso de una emergencia, conectividad Wi-Fi dentro del vehículo, entre otras funciones.

Las mismas declaraciones que Santiago León dio demuestran que él necesitaba de la empresa de Noboa para llevar a cabo el negocio con el Gobierno capitalino: “A pesar de no tener, en palabras de León, ‘no other experience working in the taxi industry’ (ninguna otra experiencia trabajando en el sector de taxis), Santiago León le solicitó al Sr. Noboa que lo ayudara con el Proyecto L1bre”, se lee en el Memorial de Contestación del litigio contra el Gobierno de México.