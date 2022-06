Selección Mexicana empata a ceros contra Haití en el Premundial Sub-20 de la Concacaf

AS MÉXICO

México concluyó la fase de grupos del Campeonato Sub-20 previo a la llegada del Mundial de Fútbol en Qatar a finales de este año con un partido con ausencia de goles ante la selección de Haití; El Tri se enfrentará a Puerto Rico este domingo en los ocatvos de final.

Ciudad de México, 24 de junio (AS).- México empató sin goles ante Haití en la jornada 3 del Premundial sub-20 de la Concacaf. El cuadro Tricolor no logró conseguir su tercera victoria del torneo, pero logró mantenerse en el liderato de grupo B para meterse a los octavos de final. Sin embargo, el cuadro caribeño logró tener las opciones más claras de gol, estrellando el balón en el poste en dos ocasiones. Ahora, los dirigidos por Luis Ernesto Pérez tendrán que prepararse para enfrentar a Puerto Rico el domingo 26 de junio.

Contario a lo que vimos en los otros partidos, la Selección Mexicana sub-20 no solo no logró llevarse los tres puntos, sino que nunca tuvo un control claro sobre el rival. En una de sus pocas ocasiones claras de gol, Diego Gómez logró un desborde por banda derecha y cedió la pelota con un centro raso para el remate de Saúl Zamora que no llevó la suficiente colocación para vencer a Willemeson Augustn. El guardameta rival logró controlar en dos tiempos y evitar un contra remate definitivo.

Al minuto 62 del encuentro, Haití tuvo una de sus ocasiones de mayor peligro en todo el encuentro y con el que estuvo a punto de abrir el marcador. Watz Leazard condujo el balón desde fuera del área y se animó a mandar un disparo potente que pegó justo en el travesaño y se fue a saque de meta. El intento del jugador haitiano sorprendió a José Eulogio, quien no pudo hacer más que mirar como el esférico se iba apenas por arriba del marco que defendía.

😱 Se salva Haití 🔥 El arquero se rifa bajo los tres palos 🇲🇽 0-0 🇭🇹 🔴 ¡EN VIVO!

📺 VIX | TUDN#CocacafU20 | #México | #Haití pic.twitter.com/3375RaLiRW — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2022

Minutos más tarde, Haití volvió a la carga con un nuevo intento de probar al portero tricolor. Steevenson Jeudi recibió la pelota y mandó un disparo raso que fue casi por el centro de la portería. José Eulogio no consiguió atajar del todo la pelota, pero el desvío fue apenas suficiente para que la pelota pegara en el poste y se fuera por un lado.

De esta manera, México terminó en el primer lugar del Grupo B con una suma total de 7 puntos, igualando en este ámbito con El Salvador y Estados Unidos, pero debajo de las 9 unidades que se llevó Honduras. Ahora, la fase de eliminación sigue en los octavos de final, donde se verán las caras con Puerto Rico, quien llegó a esta instancia luego de clasificar en la fase preliminar del campeonato.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.