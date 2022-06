López Obrador anuncia que propondrá a Joe Biden un plan inflacionario México-EU

En su próxima visita en julio, el mandatario mexicano propondrá un plan a Biden para combatir la inflación y que beneficie a “los paisanos de aquí y de allá”, aunque evitó revelar detalles para que no se malinterprete su propuesta.

Ciudad de México. 24 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que en su próximo encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le propondrá un plan conjunto para abatir la inflación. Las dos naciones aplicaron esta semana una alza fuerte de tasas (75 puntos base) para tratar de contener el aumento de precios.

López Obrador explicó que México está atacando la inflación por medio del control de precios de los combustibles y el aumento de producción en el campo. Y habló de una tercera medida, que es la que propondrá a Biden para aplicar de manera conjunta. Pero prefirió no darla a conocer públicamente hasta no llevarla a la Casa Blanca.

Lo único que dijo es que afectará para bien a los mexicanos en Estados Unidos.

“Quiero hacer una propuesta para que, conjuntamente, en la medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario conjunto. (…) Ya tengo el documento. Vámonos despacio, porque si no distorsionan las cosas. Es algo que va a ayudar a la gente en EU y va a ayudar a nuestros paisanos mexicanos de aquí y de allá”, señaló el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina.

“De parte de Estados Unidos queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país, ese es el plan antiinflacionario que voy a proponerle al Presidente Biden. Estoy seguro que van a haber buenos resultados. Esta preocupado por esta situación, por eso su propuesta que se reduzca precio de gasolinas. Lo que sea [el descuento] ayuda”, añadió.

López Obrador presumió las acciones que ya ha tomado el Gobierno de México. “La primera nos está funcionando muy bien, que tiene que ver con energéticos. Los excedentes (no todos) estamos usándolos para que no aumente precios de gasolinas y diésel. Nos ayuda a controlar inflación”, detalló.

“Segundo: impulsamos actividad productiva en el país. Sobre todo impulsar la producción de autoconsumo que nos ayuda mucho. Y se está orientando programas que ya teníamos, por ejemplo Sembrando Vida, estamos planteando que se inicie con cultivo básico de maíz y frijol”, completó.

Por último, mencionó el acuerdo entre distribuidores y dueños/gerentes de tiendas departamentales para cuidar que no aumenten precios de canasta básica. “Quiero aprovechar para agradecer a quienes participan: distribuidores, tiendas de autoservicios, que no están abusando”, dijo.

Apenas este jueves, la Junta del Banco de México (Banxico) decidió por unanimidad aumentar la tasa de interés interbancaria en 75 puntos base para ubicarla en 7.75 por ciento. Es un nivel no visto desde el 13 de noviembre del 2019, de acuerdo con Grupo Financiero Base.

Este incremento representa el noveno aumento consecutivo debido a las persistentes preocupaciones por la inflación y en respuesta a la decisión del 15 de junio del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidiera elevar los tipos de interés del país en 75 puntos básicos, hasta un rango objetivo de entre el 1.5 por ciento y el 1.75 por ciento, según ha informado este miércoles.

Pero el combate a la inflación, como aceptó el titular de la Fed, Jerome Powell, podría crear una recesión económica.

“Ya deberían pensar los técnicos en otra fórmula. Porque no sólo son los técnicos del Banxico, son los del Tesoro, son todos los bancos centrales del mundo: cuando hay inflación, aumenta las tasas de interés, en todos lados. Qué significa todo eso: paran la economía y así no va a haber inflación”, cuestionó López Obrador.

“Es como cuando se tiene un caro que se calienta, camina pero se calienta. Así es la inflación: que el carro se caliente. Para que no se caliente, entonces se apaga, y ya no camina. Ya no hay crecimiento. Esa es la gran invención. Por eso hablo de que son técnicos que se creen científicos. Hay que buscar otras opciones, hay que regresar a la idea original de que los pueblos progresan fundamentalmente con producción, eso es lo básico, producir. Pero somos respetuosos de la autonomía del Banco de México”, expresó.

Y es que la inflación mexicana no se ha detenido. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento de 0.49 por ciento en la primera quincena de junio de 2022 respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubicó en 7.88 por ciento, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el informe del INPC, publicado esta mañana por el organismo, se dio a conocer que en el mismo periodo de 2021 la inflación quincenal fue de 0.34 por ciento y de 6.02 por ciento anual.