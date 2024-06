El Gobierno capitalino eleva comedores comunitarios en CdMx a rango constitucional

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó este lunes la publicación de la reforma que propuso para elevar a rango constitucional los Comedores Públicos y Comunitarios, con lo que se garantiza la permanencia de este programa y el derecho de las personas a acceder a una comida nutritiva de forma gratuita o de bajo costo.

“Enviamos una iniciativa de reforma a la Constitución de la Ciudad de México, la enviamos al Congreso de la Ciudad de México; una reforma no a una ley, sino a la Constitución, o sea a la norma fundamental de la que derivan todas las demás, la norma que es más difícil de cambiar o de echar para atrás, y propusimos incorporar a los Comedores Públicos y Comunitarios a la Constitución. En días pasados se aprobó la reforma a la Constitución y el día de hoy se publicó en la Gaceta Oficial esta reforma a la Constitución de la Ciudad de México para incorporar a los comedores públicos y comunitarios, los comedores sociales”, resaltó.

Desde el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino detalló que dicha iniciativa se agrega a un segundo párrafo del apartado C, numeral 2, del Artículo 9 de la Constitución local, el cual refiere a la atribución de las autoridades para brindar el derecho a la alimentación a la población, en especial a las personas que viven en situación de pobreza.

“Para el logro de este objetivo se establecerá, entre otros mecanismos, un Sistema de Comedores Públicos y Comunitarios, de conformidad con las reglas de operación que permitan costos mínimos o gratuitos para las personas usuarias”, destacó.

Junto con las y los responsables de los comedores de la capital, Martí Guadarrama recordó que él inició el Programa de Comedores en 2009 cuando fue Secretario de Desarrollo Social capitalino, mismo que se implementó en respuesta a los efectos que tuvo México en la crisis económica de 2008 originada en Estados Unidos. Actualidad, suman 478 comedores habilitados, de los cuales 64 son públicos y 414 son comunitarios, con un costo de 11 pesos por comida.

“Tenemos 64 Comedores Públicos, tenemos 414 Comedores Comunitarios, tenemos 478, y la orientación que hay para los compañeros de la Secretaría de Bienestar Social es que este año termine con 501 comedores, o sea, que al cerrar 2024 tengamos 501 Comedores en la Ciudad de México”, comentó.

Martí Batres recordó que a finales de 2023 el Gobierno capitalino dio un apoyo económico a los Comedores Comunitarios para renovar parte de su infraestructura y enseres, mientras que a inicios de este año hubo otro apoyo para renovar utensilios, enseres e infraestructura.

En sus 15 años de existencia, subrayó, el programa de Comedores Públicos y Comunitarios ha sido reconocido de manera internacional, pues en 2016 ganó un premio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), mientras que el Consejo de Evaluación de la Política Social de la Ciudad de México (Evalúa Ciudad de México), señaló que, gracias a los Comedores Sociales, en 2023 disminuyó 6.4 por ciento la pobreza alimentaria en la capital del país.

“La idea es que se afiancen los comedores de forma permanente en los diversos lugares donde se encuentran, que se afiance la idea de que son de libre acceso, esto ha sido muy bueno en los comedores, para consumir en un comedor no se necesita una credencial, no se necesita pertenecer a una organización, no se necesita pertenecer a una institución, cualquier persona puede entrar a degustar sus alimentos, y por otro lado se busca que se afiance su permanencia, es decir, que estos comedores se queden, y una cosa más, que se universalicen los comedores en el territorio de la ciudad”, sostuvo.