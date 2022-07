Joe Biden seguramente contrajo la variante BA.5, dice su médico; es muy contagiosa

Por Chris Megerian

WASHINGTON (AP).— El Presidente estadounidense Joe Biden casi seguramente contrajo una variante sumamente contagiosa del coronavirus que se está diseminando rápidamente por Estados Unidos y ahora tiene dolores en el cuerpo e irritación en la garganta desde su prueba positiva, informó su médico el sábado.

La variante BA.5 se derivó de la gama Ómicron que emergió a finales del año pasado y que se cree que es responsable de la mayoría de los casos en el país.

El médico del Presidente, el doctor Kevin Connor, escribió en su reporte más reciente sobre el estado de salud de Biden que sus síntomas iniciales, entre ellos secreción nasal y tos, se han vuelto “menos preocupantes”. El reporte previo de O’Connor no mencionó dolores del cuerpo y de garganta.

Folks, I'm doing great. Thanks for your concern. Just called Senator Casey, Congressman Cartwright, and Mayor Cognetti (and my Scranton cousins!) to send my regrets for missing our event today.

Keeping busy! pic.twitter.com/uf7AsOg571

— President Biden (@POTUS) July 21, 2022