VIDEO: Biden retoma virtualmente reuniones de trabajo pese a contagio por COVID-19

Por Will Weissert, Chris Megerian y Seung Min Kim

WASHINGTON, 23 de julio (AP).— La COVID-19 ha dejado al Presidente Joe Biden con una voz profunda y áspera, y con una tos persistente, las cuales fueron notorias durante una reunión del viernes por videoconferencia con su principal equipo económico. Pero el Presidente trató de dar un tono tranquilizador, declarando al principio: “Me siento mucho mejor de lo que me oigo”.

Biden se quitó una mascarilla y bebió un sorbo de agua de un vaso al iniciar la reunión para hablar del descenso de los precios de la gasolina en las últimas semanas. Se permitió a los periodistas entrar en un auditorio de la Casa Blanca en el que estaban sentados los asesores para ver unos minutos de la reunión. Cuando le preguntaron cómo se sentía Biden, mostró un pulgar hacia arriba.

Los médicos del Presidente dijeron que sus síntomas leves de COVID estaban mejorando y que estaba respondiendo bien al tratamiento, mientras la Casa Blanca se esforzaba por dar la imagen de un Presidente que sigue trabajando a pesar de su enfermedad. Recibió su informe de seguridad diario través de una videollamada.

Por separado, el Presidente chino Xi Jinping deseó a Biden una “pronta recuperación”.

"I'm feeling much better than I sound."

Joe Biden’s voice was noticeably lower than usual during a meeting with his economic team virtually.

The US president tested positive for COVID on Thursday.

Latest US news: https://t.co/CyDDNHO3dP pic.twitter.com/UcI5PlF79F

— Sky News (@SkyNews) July 22, 2022