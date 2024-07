La carta de AMLO advierte a Trump: Si no nos integramos más, China nos va a comer...

Al final de la misiva, el Presidente López Obrador agregó una peculiar posdata: “Oiga, todavía soy Presidente de México, termino hasta finales de septiembre. Lo aclaro porque hace unos días comentó que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a la ‘Cihingada’ antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo otro abrazo”.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este miércoles que le envió una carta a Donald Trump, candidato presidencial republicano, para hablarle de varios temas, pero sobre todo para hacerle una advertencia: “Sin el tratado comercial que tanto nos ha beneficiado a los pueblos de Canadá, Estados Unidos y México, fundamentalmente por la sustitución de importaciones y la creación de empleos en las tres naciones, correríamos el riesgo de quedarnos rezagados, pues China pretende, legítimamente, alcanzar el 32 por ciento del Producto Interno Bruto mundial en 2040. Ese es su plan. En contraste, si las naciones de Norteamérica no nos unimos y no nos fortalecemos mutuamente, no nos integramos, apenas lograremos el 23 por ciento”.

Durante su conferencia de prensa matutina, leyó la misiva que le hizo llegar a Trump. “Estimado amigo, en primer término, quiero expresarle mi solidaridad por el cobarde atentado que usted supo enfrentar con buena suerte y con valentía. Sepa que el nuestro fue el primero de todos los gobiernos que condenó esa agresión. Nos pronunciamos de inmediato no sólo por la amistad que nos une, sino también, como lo conversamos en su momento, porque tenemos la convicción de que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es irracional e inhumana”, dijo al inicio.

“Dichos lo anterior, quiero aclararle, con sinceridad y respeto, dos asuntos que usted abordó en la reciente Convención del Partido Republicano. El primero es su opinión sobre que los migrantes son ‘invasores’ y ‘maleantes’, y que de ganar la Presidencia, cerraría desde los primeros días de su mandato la frontera con México”, continuó López Obrador.

“Entiendo que usted esté en campaña y que no es, como algunos piensan, un obcecado. Por eso mismo considero importante señalarle que es tan intensa y extendida la integración económica entre nuestras naciones, que tomar una medida de esa índole, cerrar la frontera, sería lo equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera o los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio”, agregó.

El Jefe del Ejecutivo federal le escribió a Donald Trump que “esta perspectiva indeseable se manifestaría con particular gravedad en Estados Unidos, y especialmente en California, Arizona, Nuevo México y Texas, que junto con los seis estados fronterizos del lado mexicano, representan la cuarta economía mundial”. “Agrego que dicha decisión impediría el cruce de las aduanas y los puentes fronterizos a un millón de personas y a 300 mil vehículos, de los cuales 70 mil transportan mercancías de un país a otro, que diariamente transitan por la línea divisoria en ambas direcciones”, apuntó.

Asimismo, afirmó que “lo más eficaz y humano es comprender las causas de la migración, ayudar a que haya trabajo y mejores condiciones de vida en los lugares de origen de la personas; y que en lugar de adoptar medidas unilaterales dañinas para las economías y las poblaciones, es preferible optar por el diálogo, la cooperación y el acuerdo”.

“Tampoco es recomendable ni conveniente, amigo expresidente Trump, fabricar en su país todos los automóviles y autopartes que se consumen en su país. Es incuestionable que Estados Unidos posee en esta actividad una experiencia histórica inigualable en el mundo, y que cuenta, además, con tecnología y capital. Sin embargo, sus costos de producción son muy altos, situación que se ha venido resolviendo precisamente con la creación de plantas automotrices y de autopartes de nuestro país, en beneficio tanto de los inversionistas y de las empresas, como de los trabajadores y consumidores estadounidenses”, argumentó el mandatario.