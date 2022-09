Coahuila: Alumnos se intoxican y son hospitalizados tras cumplir reto del clonazepam

Los Ángeles, 24 de septiembre (LaOpinión).- Los retos se han convertido en una moda en las redes sociales, los cuales ponen a prueba la originalidad y valentía de los usuarios; sin embargo, en muchas ocasiones son un riesgo, tal como el que hicieron varios alumnos de secundaria en México.

Y es que los estudiantes de de la escuela Secundaria No. 12 “Carlos Delgado López”, ubicada en Ciudad Nazas, Torreón decidieron consumir pastillas de clonazepam, por lo que se intoxicaron y con ello fueron llevados a la Cruz Roja.

Los alumnos de entre 13 y 14 años de edad, tomaron el medicamento con el objetivo de cumplir un reto viral que los lleva a consumir este fármaco hasta quedarse dormidos.

Gracias a que una de las alumnas se dio cuenta de lo que hacían sus compañeros, la maestra encargada del grupo pudo actuar y con ello todo no terminó en una tragedia.

“Aproximadamente, empezando la tercera hora, la maestra de Español se percató de que una de sus alumnas presentaba dificultad para hablar, no hilaba completamente. Bajó y me comentó; ‘subimos a revisar, bajé a la señorita, platiqué con ella y me dijo que había tomado unas pastillas, ella me indicó que de clonazepam‘“, declaró la directora de la institución educativa, Flor Alicia Amador Salazar.