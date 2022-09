La Casa Real británica publica la primera FOTO de la lápida de la reina Isabel II

Madrid, 24 Sep. (EUROPA PRESS).- La Casa Real británica ha publicado este sábado la primera fotografía con difusión de la lápida de Isabel II tras su entierro el pasado 19 de septiembre en la Capilla del Rey Jorge VI en el Castillo de Windsor.

Se trata de un mármol negro belga con la inscripción de los nombres de Isabel II; su marido, el príncipe Felipe, y sus padres, Jorge VI e Isabel, la Reina Madre.

La lápida se encuentra ya en la Capilla del Rey Jorge VI, donde también reposan las cenizas de la princesa Margarita, cuyo nombre no figura sin embargo en la inscripción.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.

The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022