Los Dodgers honrarán a “El Toro” Valenzuela portando un parche en la Serie Mundial

Los Ángeles, 24 de octubre (AP).- Fernando Valenzuela será honrado por los Dodgers de Los Ángeles con un parche de su número 34 en los uniformes del equipo durante la Serie Mundial y la temporada 2025.

El parche circular estará en las mangas de las camisetas con un contorno blanco, rodeado de un fondo negro y un contorno azul. “FERNANDO” quedará estampado en letras mayúsculas blancas sobre el número.

Valenzuela, quien en 1981 ganó los premios al Novato del Año y el Cy Young de la Liga Nacional, murió a los 63 años el martes, un día antes del 43er aniversario de su juego completo de 147 lanzamientos que llevó a los Dodgers a vencer a los Yankees en el tercer partido de la Serie Mundial. Después de perder los primeros dos juegos en el Yankee Stadium, los Dodgers ganaron cuatro seguidos para su primer título desde 1965.

Seis veces seleccionado al Juego de Estrellas, Valenzuela tuvo marca de 173-153 en 17 temporadas, incluyendo 141-116 con los Dodgers de 1980 a 1990. Su presencia desencadenó la “Fernandomanía” entre los fanáticos, y trabajó para el equipo como comentarista en español desde 2003 hasta 2024.

El 23 de octubre 1981 una fecha que no se olvidará para el deporte mexicano

In memory of our hero Fernando Valenzuela, the Dodgers will wear this uniform patch during the World Series and throughout the 2025 season. pic.twitter.com/7HozGMf2Tr

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 24, 2024