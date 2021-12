AMLO pide seguir ejemplo de Cristo. “Se le reconoce su amor a los pobres y olvidados”

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador citó esta noche a Mahatma Gandhi antes de enviar sus felicitaciones por la Nochebuena.

“Hoy a media noche, hace más de dos mil años, nació Jesús Cristo, y muchos, aún librepensadores y de otras religiones, lo reconocen por su amor a los pobres y olvidados”, escribió el mandatario en Twitter.

“Gandhi decía: ‘No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús’. Sigamos su ejemplo. Felicidades”, agregó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió la mañana del jueves un mensaje a las mexicanas y los mexicanos con motivo de la celebración de Noche Buena y Navidad, en el que deseó felicidad, armonía, reconciliación, amor y saber perdonar.

“Pues antes que nada, transmitir nuestra felicitación a todos los mexicanos, a todas las familias de nuestro país, a todas las personas para que esta Navidad sea de felicidad, de armonía, de reconciliación, de amor con nuestros seres queridos. También con nuestros amigos, con los que nos distanciamos, pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos. Hay que saber perdonar y perdonarnos, no odiar”, dijo.

Al inicio de su conferencia de prensa matutina, el mandatario recordó que “a veces va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos quienes durante mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias y en estos tiempos podemos reconciliarnos”.

“Eso es lo que yo deseo: mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza en vivir, en salir adelante, que no haya frustraciones. Todo tiene remedio en la vida. Todo. Y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos. Nadie está solo y mucho menos en familia. Siempre nos queremos. Pues felicidades”, agregó.