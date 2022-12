Necesitamos la hoja de ruta para cumplir los compromisos de la COP15: Martha Delgado

* Esta nota fue producida como parte de la Beca 2022 CBD COP15, organizada por la Earth Journalism Network de Internews.

Montreal, Canadá, 24 de diciembre (SinEmbargo).– A través de su delegación, México contribuyó decisivamente a alcanzar el nuevo Marco Mundial Kunming-Montreal para la biodiversidad, que fue acordado este lunes por 188 países. Pero el país ahora enfrenta el reto de implementar este nuevo compromiso internacional en casa, para lo cual se necesitará de una participación social amplia, aseguró en entrevista la máxima representante de México en estas negociaciones, Martha Delgado.

“Tendríamos que conseguir que las dependencias de la administración pública, y no solo la federal, sino a nivel local, a través del sector académico, privado y la sociedad civil, podamos ir haciendo una hoja de ruta para el cumplimiento de nuestros compromisos asumidos en esta conferencia”, dijo Delgado, subsecretaria de Asunto Multilaterales y Derechos Humanos, quien habló por México en la fase ministerial de la conferencia de las partes (COP) número 15 de la Convención de Naciones Unidas para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés).

De manera particular, Delgado destacó “un liderazgo importante” de México en la consecución de la Meta 3 del nuevo marco, que incluye la estrategia 30×30, que consiste en asegurar que a más tardar en 2030 estén protegidas al menos 30 por ciento de la tierra y las aguas del planeta.

Ante esto, explicó que ya se trabaja en un proyecto financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) para desarrollar una planeación nacional que permita “un enfoque de conservación inclusivo y efectivo para cumplir con la Meta 3” y añadió que ya “está coordinándose el punto focal para coordinar las acciones de esta meta”.

El proyecto al que se refirió Delgado tendrá el acompañamiento del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y consiste en sensibilización y capacitación para tomadores de decisiones a nivel local, que permitan aterrizar la estrategia de conservación 30×30.

Para hacer viable la implementación del 30×30 y las demás metas acordadas en Montreal, México participó en coalición con Colombia, Chile, Costa Rica y Perú, la cual impulsó la creación de un fideicomiso internacional (un trust fund) para el financiamiento de biodiversidad dentro del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Esta propuesta se autorizó finalmente en el texto final del nuevo marco.

México, uno de los más biodiversos del mundo, figura entre los principales cinco beneficiarios del GEF, y ha recibido en las últimas dos décadas un aproximado de 100 millones de dólares para distintos proyectos de carácter ambiental, incluyendo de biodiversidad.

Durante las dos semanas de negociaciones de la COP15, y también durante los casi dos años de trabajo que llevaron a este momento, la delegación mexicana impulsó la inclusión de la equidad de género y el respeto a los derechos indígenas, que en distintos momentos de las negociaciones corrieron el riesgo de quedar fuera y que tras la aprobación del marco han sido celebrados por analistas, activistas y líderes sociales.

Entre otras aportaciones de la delegación mexicana destaca un impulso al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, un sector que fue reconocido como fundamental en el nuevo marco global, ya que conserva en sus territorios el 80% de la biodiversidad del planeta.

“En particular, nosotros en esta COP estamos interesadas en que los derechos de las comunidades indígenas se vean reflejados en la declaración y en el marco. Que se respeten también las tradiciones y el respeto que tienen las comunidades sobre el uso de sus recursos”, dijo Martha Delgado.

La delegación mexicana en la COP15 también aportó en la definición de indicadores para el seguimiento de las labores de conservación, partiendo de la experiencia internacionalmente reconocida de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio).

“México también ha sido un promotor incansable, y no sólo en este foro sino también en la conferencia de cambio climático, de las soluciones basadas en la naturaleza. Tanto para combatir el calentamiento global y para promover la adaptación al cambio climático como, por supuesto, para preservar la biodiversidad global”, señaló Delgado.

Aunque países de la región como Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay fueron representados en la fase ministerial de la COP15 por sus ministro de Medio Ambiente, por parte de México la máxima representante fue la subsecretaria Delgado. Cuestionada sobre esta situación y la ausencia de la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, Delgado indicó que la Albores se encontraba en Washington con el canciller Marcelo Ebrard, “viendo aspectos importantes sobre el tema de transgénicos” por encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Indistintamente al nivel jerárquico del cargo, la delegación mexicana viene esta vez muy bien representada a nivel técnico. Traemos un grupo de gente de Conabio, de Semarnat y en la Cancillería hemos estado siguiendo estas negociaciones desde hace cuatro años”, aseguró Martha Delgado.

“En lo personal, también es un tema que he seguido en mi carrera desde hace 30 años. No somos ningunos improvisados y me parece que representamos al país con el interés y la jerarquía que este tema tiene”, añadió Delgado.