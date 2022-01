EU emite alerta de seguridad para viajar a QRoo tras ataque a canadienses en Xcaret

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad pidiendo mayor precaución a los viajeros que visiten Quintana Roo por la violencia ocurrida recientemente en las zonas turísticas del estado mexicano.

A través del Consulado General de Estados Unidos en Mérida, se hizo un llamado a mantener las precauciones necesarias a turistas que lleguen a Cancún, Playa del Carmen y Tulum, luego de la balacera en la zona de playas del Hotel Xcaret, ubicado en Playa del Carmen, que dejó dos muertos y un herido, todos de nacionalidad canadiense.

“A la luz de los recientes incidentes de seguridad y la actividad delictiva en destinos turísticos populares como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que tengan más precaución cuando viajen al estado de Quintana Roo”, se lee en el comunicado.

Criminal activity and violence may occur throughout the state, including areas frequented by U.S. citizen visitors. https://t.co/hIrjHMuV2n

— Consulado EU Merida (@ConsuladoUSAMer) January 25, 2022