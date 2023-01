Meta devolverá a Trump sus cuentas de Facebook e Instagram tras suspensión de 2 años

SAN FRANCISCO (AP).— Meta, empresa matriz de Facebook, rehabilitará la cuenta personal del expresidente Donald Trump después de dos años de suspensión tras la insurrección del 6 de enero.

La compañía dijo en una publicación de blog el miércoles que está agregando “nuevas barandillas” para garantizar que no haya “infractores reincidentes” que violen sus reglas.

