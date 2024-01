Las iniciativas buscarán regresar espíritu de justicia social a la Constitución: AMLO

El Presidente cuestionó que desde 1983 las reformas constituciones no beneficiaron a la mayoría de la población, pues fueron promulgadas bajo el parámetro neoliberal.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, presentará un paquete de iniciativas para reformar 36 artículos de la Carta Magna, para regresarle su “espíritu de justicia social“.

Desde Palacio Nacional, el mandatario explicó que enviará las propuestas para contrarrestar algunas de las reformas que se han aprobado desde 1983, cuando Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) era el titular del Ejecutivo federal, y que no han favorecido a la ciudadanía por el modelo neoliberal.

“Lo que vamos a buscar con este paquete de iniciativas es regresarle a la Constitución vigente, la del [19]17, su espíritu de justicia social, que se lo quitaron los neoliberales, neoporfiristas, en los últimos 36 años, de 1983 a 2018, porque en todas estas reformas no hay nada a favor del pueblo, fue arreglar el marco legal para legitimar, legalizar el saqueo. Son 36 artículos de la Constitución”, señaló.

El Presidente apuntó que las iniciativas incluirán la propuesta de que la encuesta de Revocación de Mandato sea vinculatoria con el 30 por ciento para que más personas se animen a participar en el ejercicio democrático.

“Son varias reformas. En el terreno político, que el Presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no tenga poder, esa es una muy buena reforma; la otra reforma importante, la Revocación del Mandato, la democracia participativa de que si un Presidente lleva tres años y no tiene el respaldo, no tiene el apoyo del pueblo, se puede hacer una consulta para que se pueda sustituir”, dijo.

“Para que sea una reforma válida, vinculatoria, que en vez de 40 por ciento de participación, estoy proponiendo, se los adelanto, 30 de participación. Porque ahora, por eso, no se llevan cabo consultas, porque para que tengan valor, para que sean vinculatorias, necesita participar el 40 por ciento, y no, [que sea] 30, para que así se animen”, explicó.

Enterado que el 5 de febrero el Presidente @lopezobrador_ expondrá detalladamente el paquete de reformas constitucionales para la democratización y fortalecimiento del Poder Judicial; y en materia laboral, para mejorar derechos sociales y economía de las y los trabajadores de 🇲🇽 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) January 12, 2024

“Porque cuando apliqué y el INE [Instituto Nacional Electoral] llevó a cabo lo de la Revocación de Mandato, preguntando que si querían que yo continuara o renunciara, la oposición, los conservadores, llamaron a no participar, para que no se llegara al 40 por ciento; en cambio, si es al 30 [por ciento], como si se puede llegar, se van a animar todos a participar. Eso es una iniciativa, eso es muy importante”, ahondó.

El pasado 12 de enero, el Jefe del Ejecutivo federal anunció que el próximo 5 de febrero dará a conocer un paquete de reformas en materia de salarios, pensiones, electoral y del Poder Judicial.

Al abundar sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial, el Presidente destacó que se pondrá énfasis en el respeto al Artículo 127 de la Constitución para que los ministros no puedan ganar más que el Ejecutivo federal en turno; también, la iniciativa de reforma buscará además elegir a jueces y magistrados a través del voto popular.

Sobre la iniciativa de reforma en materia de pensiones, López Obrador volvió a arremeter contra quienes aprobaron la Ley de 1997 al sistema de pensiones en México.

“No sé cómo se aprobó esta reforma de pensiones donde un trabajador termina su vida laboral y su pensión no es ni siquiera la mitad de su sueldo, eso es lo que queremos resolver hacia adelante, que el trabajador se jubile y reciba como pensión su sueldo de cuando se jubiló, el 100 por ciento”, cuestionó.

Asimismo, se prevé que dentro del paquete esté la propuesta de hacer constitucionales los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como basificar al magisterio, e incrementar las becas para estudiantes.

PAN-PRI Y PRD ADELANTAN RECHAZO

El bloque de opositor, conformado por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolucion Democratica (PRD), mostró su inconformidad a las iniciativas constitucionales relativas a modificar el esquema de designación de los integrantes del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral (INE).

En lo que respecta a la propuesta para el Poder Judicial, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, detalló que dicha el Plan C del mandatario federal pretende someter y controlar al organismo, por lo que buscará al equilibrio de la división de poderes.

El Plan C de @lopezobrador_ pretende someter y controlar al Poder Judicial. NO lo vamos a permitir, vamos a defender con todo la autonomía de la @SCJN y la división de poderes.

📌https://t.co/eIScu1vlGG pic.twitter.com/dNWTlTOmHL — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 12, 2024

“El tema es muy delicado y nosotros no vamos a apoyar ninguna propuesta que debilite la independencia, autonomía del Poder Judicial y el equilibrio de división de poderes”, señaló.

A su vez, el dirigente de Acción Nacional puntualizó que la propuesta a la reforma del sistema de pensiones es un “dulce envenenado”, debido a que busca expropiar el ahorro de los trabajadores, como lo hicieron con los fondos de reserva, los fideicomisos y el dinero para tratar enfermedades.

“Es una propuesta tardía, donde hay enormes riesgos porque tenemos un déficit muy alto, hay un sobre ejercicio más allá de la recaudación, es decir que estamos gastando dinero prestado y se está endeudando al país a 30 años”, enfatizó.