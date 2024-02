América vence 1-0 a Cruz Azul en el “Clásico Joven”; hubo 4 goles anulados por el VAR

AS MÉXICO

Tras un triste empate en casa ante Mazatlán a media semana, las Águilas le cortaron la buena racha a La Máquina y regresan a puestos de Liguilla directa.

Por Mario Guerrero

Ciudad de México, 25 de febrero (ASMéxico).- El Clásico Joven hizo retumbar al Estadio Azteca con dos aficiones que llegaban confiadas, uno por ser el superlíder, Cruz Azul, y los otros por ser los vigentes campeones de la Liga Mx. Dejando un digno espectáculo para quienes asistieron al Coloso de Santa Úrsula.

América tuvo la primera del peligro a los dos minutos en un desborde por derecha, diagonal matona, aparece Henry Martín, controla, penal en movimiento, pero la voló. Un minuto después un pase filtrado entre líneas, triangulación Valdés, Henry y aparece Julián Quiñones con la conducción, nadie lo pudo parar, se colocó de frente a Mier, buscó el poste más lejano y vacunó a La Máquina.

🚀⚽️ ¡¡Goool del América!! ¡¡Goool de Quiñones!! 🦅 La Pantera remata con la parte interna y pone arriba a las águilas ¡apenas en el minuto 4! 🦅 América 1 – 0 Cruz Azul 🚂

— TUDN MEX (@TUDNMEX) February 25, 2024

Al 5′ cayó el segundo, doblete que ‘La Pantera’, ahora de cabeza, sin embargo, este fue anulado por fuera de juego, mismo que se revisó en el VAR y se rectificó. Al 13′ volvió a mojar el ‘Ame’, esta vez la posición adelantada, otra vez del ‘33′ fue más descarada, otro tanto anulado, había sido de Diego Valdés.

Al 21′ Quiñones reapareció; tiro de esquina, contactó Igor Lichnovsky, le quedó a Julián, la empujó, pero… fuera de juego, tercer gol anulado a favor del América. Cruz Azul seguía sin reaccionar. Antes de finalizar la primera parte se le volvió a quitar otro pirulo a las Águilas, otra vez por posición adelantada. Así nos fuimos al descanso.

No habían pasado ni dos minutos cuando Alejandro Zendejas se metió dentro del área y lo derribaron, el silbante, Óscar Mejía, no titubeó y le pidió a ‘Alex’ que se pusiera de pie. El VAR revisó la posible infracción, pero no se la concedió a los de Coapa. Al 72′ se le volvió a ir el gol a Henry que a tres metros de la portería remató con la cabeza, picó mucho su esférica y se vuelve a ir por arriba del travesaño.

La última media hora de juego le perteneció a Cruz Azul, que no pudo exigirle mucho a Luis Ángel Malagón que se la pasó cortando centros. André Jardine cerró el juego con una línea de 5 y 3 contenciones, dándole entrada a Kevin Álvarez y Santiago Naveda. La Máquina no pudo descifrar el candado azulcrema.

América por fin tendrá una semana de descanso previo a su duelo ante Atlas el 2 de marzo, después se vienen los Clásicos Nacionales de CONCACAF y Liga. Por su parte, Cruz Azul recibirá al Guadalajara para la siguiente fecha.

