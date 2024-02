¿Qué tal estuvo el EDC? David Guetta, Alesso y Zedd se llevaron los primeros días

El EDC México (que se realiza en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez) es el festival más grande de música electrónica en Latinoamérica. El viernes el EDC contó con las actuaciones de Zedd -quien dijo nunca había tocado en un EDC y agradeció al publico mexicano- y Alesso para cerrar el escenario principal, mientras que Guetta puso broche de oro a la segunda noche.

Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).- El Electric Daisy Carnival (EDC) México celebra este año su décimo aniversario (23, 24 y 25 de febrero), por lo que para la edición de este fin de semana reunió a destacados DJs como Alan Walker, Tom & Collins, Benny Benassi, Zedd, Alesso y David Guetta, estos últimos se llevaron los dos primeros días de este festival. Este domingo se espera la presentación de Armin van Buuren, Skrillex y Steve Aoki.

El EDC México (que se realiza en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez) es el festival más grande de música electrónica en Latinoamérica, el año pasado reunió a 300 mil espectadores, aunque este año aún no se conoce la cifra debido a que todavía falta un día, seguramente superará dicha cifra.

El viernes 23 de febrero se vivió un día tranquilo respecto a la cantidad de gente que se dio cita en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, una de las razones es que es día laborable por lo que la mayor parte de los asistentes llegaron pasadas las 6:30 de la tarde. El viernes el EDC contó con las actuaciones de Zedd -quien dijo nunca había tocado en un EDC y agradeció al publico mexicano- y Alesso para cerrar el escenario principal, sin duda, de los más esperados y de los que más personas reunieron dicho día. Alesso cautivó con un setlist para festivales en el que mezclo su conocido tema “Heroes (we could be)”. Además, la sorpresa del Mixx Stage fue Deorro -que no aparecía en anunciado en los horarios- pero llegó para poner el sabor con sus mezclas entre las que sonó “Bailar”. El primer día reunió a más de 100 mil asistentes.

El segundo día de actividades se vivió con un calor intenso, mucha gente y mucha emoción de los asistentes por tener una tarde noche de música electrónica. Entre los más esperados de l segunda jornada estuvieron Alan Walker, Nina Kravis, Benny Benassi y Big Metra (que llenó el Mixx stage). El momento más grande llegó cuando David Guetta subió al escenario Kinetic FIELD para mezclar sus grandes éxitos como “Titanium”, “I’m Good (Blue)”, “When Love Takes Over”, entre otros temas.

Tristemente el sábado se reportó un “portazo”, esto debido a la gran cantidad de gente que buscaba ingresar por lo que la seguridad del lugar cerró los accesos para despejar la zona, sin embargo, varios asistentes comenzaron a presionar hasta que lograron quitar la valla metálica para poder entrar.

Debido a la situación actual de la contingencia ambiental, el festival se tuvo que olvidar de usar fuegos pirotécnicos, sin embrago, esto no fue factor para opacar la presentación de los DJs y el bien ambiente que los asistentes tuvieron los dos días; todavía queda un día para disfrutar de lo mejor de la música electrónica y participar en las actividades.

LANZAMIENTOS Y ACTIVIDADES

Como ya es costumbre, el festival cuenta con stands de diversas marcas que cuentan con actividades, una de ellas es Dos Equis que lleva 10 años respaldando al EDC, entre actividades que preparó está Dos Equis ID, un programa de lealtad en el que debes escanear los códigos QR de Dos Equis en todo el festival para acumular X-Points que se pueden canjear por mercancía de edición especial como sudaderas o una cangurera, además de experiencias como diseñar tu propia totebag o una pulsera.

El patrocinador oficial, Dos Equis, también presentó sus nuevas bebidas alcohólicas saborizadas: MIXX Shots. En la parte inferior de la conocida “Zona MIXX” se encuentra “Paradixxe”, donde en diferentes horarios y a lo largo de los 3 días del festival, los asistentes pudieron y todavía este domingo pueden probar el “Spicy Piña”, una bebida frutal con un toque picosito y “Azulito”, el sabor icónico a mora azul al que Dos equis le da un MIXX. Esta creación es el resultado de una colaboración con su aliado, Steve Aoki, con un 8 por ciento de alcohol, este nuevo producto Ready To Drink promete brindar un mixx de sabores.

Por otra parte, Smirnoff presentó Smirnoff Electric Guava, una bebida que mezcla vodka con la jugosidad de la guayaba y un toque de jengibre, una bebida espacial para quienes buscan nuevas sensaciones. ¿Cómo tomar Smirnoff Electric Guava? En el EDC se puede probar un cóctel que se prepara con Smirnoff Electric Guava, hielo y agua mineral. Este vodka destaca por su sabor y por ser un líquido de color rosa, lo que brinda una opción muy instagrameable para los asistentes al festival.

El whisky Johnnie Walker cuenta con cócteles especiales como: Johnnie Black Lemonade, este coctel combina lima-limón y pepino con Johnnie Walker Black Label; Johnnie Electro King, este coctel con Johnnie Walker Red Label se acompaña del sabor del refresco de lima- limón y curaçao azul; Toronja Twist, el dulce sabor de la toronja mezclado con el clásico Johnnie Walker Red Label y Johnnie Blonde, este coctel preparado con el whisky hecho para mezclarse es ideal para los amantes del brillo pues cuenta con diamantina comestible.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.