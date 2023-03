Putin anuncia un acuerdo con Bielorrusia para despliegue de armas nucleares tácticas

MADRID, 25 (EUROPA PRESS).– El Presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado este sábado un acuerdo para el despliegue de armas nucleares tácticas rusas, es decir, de corto alcance, en territorio de Bielorrusia en respuesta al anuncio británico del suministro de munición de uranio empobrecido a Ucrania.

“En cuanto a nuestras negociaciones con Alexander Grigoryevich Lukashenko, el motivo son el anuncio del viceministro de Defensa británico sobre el suministro de munición de uranio empobrecido a Ucrania, lo cual está vinculado de una u otra manera con la tecnología nuclear”, ha añadido.

