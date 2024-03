ONGs ven posible abatir la desigualdad (si Claudia-Xóchitl-Máynez se comprometen)

Ciudad de México, 25 de marzo (SinEmbargo).– Organizaciones que defienden la rendición de cuentas y la igualdad en materia fiscal, exigieron al próximo Gobierno federal una nueva Reforma Fiscal progresiva que incluya reducir los beneficios fiscales y recuperar el impuesto a las herencias multimillonarias.

Esta demanda de una nueva Reforma Fiscal no es fortuita y se enmarca en un contexto de baja recaudación de impuestos en México. Por ejemplo, los ingresos tributarios recaudados en 2022 fueron el equivalente al 16.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con lo cual se mantuvo en el último lugar de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico​s (OCDE), donde el promedio de recaudación es del 34 por ciento.

La Alianza contra la Desigualdad México, un movimiento a nivel global que lucha para desafiar los privilegios y contrarrestar la excesiva concentración de poder y riqueza en manos de una pequeña élite, envió al Instituto Nacional Electoral (INE) dos preguntas para que sean incluidas en el primer debate presidencial el próximo 17 de abril.

Aline Zunzunegui, coordinadora de la Alianza contra la Desigualdad México, adelantó que el día 17 de abril realizarán una manifestación afuera de las instalaciones del INE para plantearle a los candidatos el tema del impuesto a la riqueza.

El jueves pasado, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el tema de los impuestos a los empresarios, luego de que el magnate Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, fue señalado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de adeudar al fisco 63 mil millones de pesos.

“Hay que pagar impuestos. Los ciudadanos pagamos impuestos, los empresarios ahora pagan más impuestos. Casi no hay resistencias ya, los empresarios están pagando sus impuestos, hay algunos casos en particular y no debe haber condonaciones de impuestos, se tiene que pagar lo que se tiene que pagar. En México y en todo el mundo así debe ser y así es”, aseguró el pasado 21 de marzo en conferencia de prensa desde Monterrey.